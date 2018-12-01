Каким будет первый день зимы? Скорей читай гороскоп на 1 декабря

Дева

Сегодня один из дней, когда вы чувствуете, что трудитесь и терпите лишения не зря. Девам, которые родились в середине сентября, он принесет наибольшее удовлетворение. Они смогут с удовольствием забыть недавнее напряжение, с достоинством принять подарки, проявления любви и признательности, высокие оценки своего труда. Для многих долгожданной наградой станет любовное свидание, отпуск или появившееся свободное время. А вот тем, кто рожден в августе и начале сентября, представится лишь счастливая возможность законным образом отвлечься от трудов, передохнуть, увериться в себе.

Весы

Вам дана замечательная возможность и как следует поработать, и качественно отдохнуть. Мысль о семейном празднике или ином приятном домашнем событии будет сопровождать вас в течения дня, наполненного трудами, разъездами и контактами. В своей квартире вы сможете навести именно тот порядок, который считаете подходящим (в сложившихся условиях). Члены семьи не будут явно препятствовать вам, осуждать ваши вкусы, даже если их не разделяют. И все же, помимо удовольствий, удачные события, связанные с домом, недвижимостью, солидными семейными ценностями, накладывают на вас и обязательства.

Скорпион

Хороший день как для семейных, так и для деловых встреч. В результате их проведения вы сумеете полюбовно уладить часть своих финансовых проблем. Собственные немалые усилия, которые вы вкладываете в приумножение заработка или отдачу долгов, будут удачно дополнены выгодными связями. В осуществлении ваших намерений косвенную, но ощутимую помощь окажут полезные и приятные источники информации. Если вы отправитесь в поездку, она будет достаточно комфортной. Впрочем, настоящая удача ждет вас лишь в том случае, если вы знаете, чего хотите, и не ждете от ситуации явно невозможного.

Стрелец

Мощные финансовые возможности, открыв перед вами перспективы шикарной жизни, все же не сделают из вас лентяя. Поставленные задачи не дадут вам покоя, заставят суетиться, активно работать, включаться в ситуацию и пытаться использовать ее в собственных целях. Жажда соперничества и победы будет толкать вас вперед. Несмотря на многочисленные таланты и выдающиеся личностные качества, приготовьтесь к тому, что часть своей энергии вы потратите впустую (если не считать познавательного опыта, полезного в любом случае). Вознаграждение за проделываемую работу вы можете счесть недостаточным.

Козерог

Этот день многие Козероги назовут своим звездным часом. Признание придет к ним в виде улучшения репутации, любви близких, уважения взыскательной публики. Велика вероятность того, что оно выразится в материальной форме. И все же почивать на лаврах они согласятся лишь ограниченное время, либо вообще решат совместить работу с праздником. У них есть уникальная возможность облегчить себе труд по достижению поставленных целей. Например, они могут привлечь к сотрудничеству очень выгодных, знающих, грамотных партнеров, или получить чрезвычайно удачное, необычное, перспективное предложение.

Водолей

Удачный день для медиков, практических психологов, работников сферы услуг, владельцев и сотрудников закрытых учреждений. В таких областях, как экономика, образование, туризм, религия, вас также ожидает успех. Впрочем, если вы мастер своего дела и предпочитаете практику любой теории, то сумеете извлечь выгоду из своего здравого смысла, предусмотрительности, трудолюбия и опыта, независимо от сферы деятельности. Ваша старательность, терпение, жертвенность будут оценены, вознаграждены. А тайная вера и надежда, владеющие вами, получат подтверждение или осуществятся полностью.

Рыбы