Джордж и Амаль Клуни будут крестными ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Амаль Клуни, британский адвокат и правозащитник, давно дружит с Меган Маркл, и регулярно общается с королевской семьей. В мае, после своей свадьбы, Гарри и Меган прилетали в роскошную резиденцию Клуни на озере Комо, где познакомились с годовалыми двойняшками пары Эллой и Александром. Сообщается, что принц тоже подружился с актером.