Джордж и Амаль Клуни будут крестными ребенка принца Гарри и Меган Маркл

По сообщению инсайдеров, Амаль и Джордж Клуни могут стать крестными первенца принца Гарри и Меган Маркл. По крайней мере, семья голливудского актера уверена в этом.
Кузен Джорджа Бен Бреслин рассказал DailyMail, что 57-летний актер станет замечательным крестным отцом для королевского малыша. И Джордж вполне готов к этой роли, пишет Soulpost.ru.
Амаль Клуни, британский адвокат и правозащитник, давно дружит с Меган Маркл, и регулярно общается с королевской семьей. В мае, после своей свадьбы, Гарри и Меган прилетали в роскошную резиденцию Клуни на озере Комо, где познакомились с годовалыми двойняшками пары Эллой и Александром. Сообщается, что принц тоже подружился с актером.
Напомним, Меган Маркл ожидает своего первенца, который должен родиться примерно в апреле следующего года.