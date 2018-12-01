Сб, 1.12.2018
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  • Джордж и Амаль Клуни будут крестными ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Джордж и Амаль Клуни будут крестными ребенка принца Гарри и Меган Маркл

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Меган Маркл и принц Гарри.

ФОТО: Pool / ZUMAPRESS.com

По сообщению инсайдеров, Амаль и Джордж Клуни могут стать крестными первенца принца Гарри и Меган Маркл. По крайней мере, семья голливудского актера уверена в этом.

Кузен Джорджа Бен Бреслин рассказал DailyMail, что 57-летний актер станет замечательным крестным отцом для королевского малыша. И Джордж вполне готов к этой роли, пишет Soulpost.ru.

Амаль Клуни, британский адвокат и правозащитник, давно дружит с Меган Маркл, и регулярно общается с королевской семьей. В мае, после своей свадьбы, Гарри и Меган прилетали в роскошную резиденцию Клуни на озере Комо, где познакомились с годовалыми двойняшками пары Эллой и Александром. Сообщается, что принц тоже подружился с актером.

Напомним, Меган Маркл ожидает своего первенца, который должен родиться примерно в апреле следующего года.

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