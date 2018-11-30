Четыре слова, которые вы напрасно пишете с большой буквы

4 слова, которые вы напрасно пишете с большой буквы:

1. Новый Год. Зачастую именно такой вариант написания можно встретить в поздравительных открытках, однако он неверный. Если говорим о празднике, пишем с большой буквы лишь первое слово. В остальных случаях вообще о ней забываем.

Верный вариант - Новый год (о празднике)

2. Патриарх. Частенько эту должность пишут с большой буквы, однако это необходимо лишь при произнесении титула. А вот во всех остальных смело пишем слово с маленькой.

Верный вариант - патриарх

3. Пушкинские стихи и другие словосочетания, образованные от имен собственных. Пишем со строчной буквы, если они образованы с использованием суффикса "ск". А вот если говорим о какой-нибудь вещи, принадлежащей человеку, тогда с прописной (тут суффиксы "ов", "ев" или "ин") Например, Машина сумка.

Верный вариант - пушкинские стихи, петровские реформы и так далее

4. Вы при обращении к нескольким людям. В этом случае забываем о большой букве. Она появляется лишь при обращении к какому-то официальному лицу в деловых документах и переписке, однако, если вы напишете "вы" с маленькой, серьезной ошибки не будет.

Верный вариант - вы.