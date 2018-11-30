Фото: полностью голая Волочкова расселась на снегу

На свежем фото CMS Анастасия Волочкова уселась в шпагат прямо на свежий снег. Прикрывается она лишь еловыми ветками. Снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков балерины. Им стало интересно, как артистка решилась на такой поступок, пишет 7d.org.ua.