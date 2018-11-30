Пт, 30.11.2018
Вот это да! Жителям Эстонии в ближайшие недели раздадут четверть миллиона евро СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: полностью голая Волочкова расселась на снегу

Фото: полностью голая Волочкова расселась на снегу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анастасия Волочкова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова умудряется продемонстрировать свой фирменный шпагат в самых неожиданных местах. На этот раз, будучи совсем без одежды, она уселась в свежевыпавший снег. 

На свежем фото CMS Анастасия Волочкова уселась в шпагат прямо на свежий снег. Прикрывается она лишь еловыми ветками. Снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков балерины. Им стало интересно, как артистка решилась на такой поступок, пишет 7d.org.ua.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ