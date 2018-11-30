Фото: полностью голая Волочкова расселась на снегу

30 ноября 2018, 16:26
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова умудряется продемонстрировать свой фирменный шпагат в самых неожиданных местах. На этот раз, будучи совсем без одежды, она уселась в свежевыпавший снег.
На свежем фото CMS Анастасия Волочкова уселась в шпагат прямо на свежий снег. Прикрывается она лишь еловыми ветками. Снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков балерины. Им стало интересно, как артистка решилась на такой поступок, пишет 7d.org.ua.
В жару и стужу жгучую🤣 Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается 👍🏻 #глазамилюбимого #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
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