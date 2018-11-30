Похудевшая на 100 килограммов Татьяна Устинова: «После развода муж сказал, что я дура»

Однако благодаря поддержке мужа и друзей писательница все-таки смогла издать первый роман, а далее столкнулась с волной читательского обожания.

В эфире программы «Судьба человека» Устинова призналась, что неожиданный успех едва не стоил ей семьи. Из-за постоянных съемок на телевидении и встреч с поклонниками Татьяна стала все меньше и меньше внимания уделять мужу. В какой-то момент их длительные отношения с супругом Евгением изжили себя, и поэтому звезда приняла решение развестись.

Татьяна Устинова ФОТО: скриншот

«Я просто сказала ему, что хочу пожить отдельно. Ему-то казалось, что все эти съемки — ерунда, что это просто мне дается, и я драматизирую. В итоге я собрала Женины чемоданы и отправила его восвояси. Вот только уже на следующий день мне стало так плохо, одиноко. Я ночи напролет смотрела сериалы, а потом звонила Жене и делилась впечатлениями. Очень скучала по нему, но все равно добивалась развода. Когда же нас развели, Жена сказал мне, что я дура. Обидно, но это действительно было так», — призналась писательница.

По словам Устиновой, уже через два месяца после расставания муж снова начал звать ее на свидания. Они продолжали общаться, часто виделись, но однажды Евгений снял обручальное кольцо. Для писательницы этот жест стал тревожным звоночком, свидетельствующим о том, что семья действительно может быть разрушена.

«Я пришла в нашу старую квартиру, а его обручальное кольцо лежит в блюдечке. Меня это насторожило. Потом увидела на столе детский рисунок. Оказалось, у него на работе есть там какая-то Катя, и ее дочь подарила Жене вот такое милое художество. Конечно, я была в шоке. Тут и ревность проснулась, и обида», — рассказала Устинова.

Татьяна Устинова ФОТО: скриншот

Лишь спустя много лет, когда ссора осталась в прошлом, Татьяна поняла, почему она решилась на развод. В тот кризисный период звезде всего лишь хотелось внимания, она мечтала продемонстрировать свою самостоятельность, но не знала, куда это ее заведет.

«Честно признаюсь, нас снова свели журналисты. Они как-то увидели нас с Женей вместе и начали писать, что семья воссоединилась. Тогда-то мы и подумали, а почему бы и нет? Сейчас мы снова женаты, а старые обручальные кольца выбросили как знак всего того негативного, что было в первом браке», — рассказала Устинова.

После примирения с супругом писательница задумалась и о своем здоровье. Все-таки тогда Татьяна весила около 189 килограммов, и поэтому постоянно чувствовала себя плохо. Благодаря помощи опытных медиков звезде удалось сбросить половину своего прежнего веса, чем сама Устинова невероятно гордится.