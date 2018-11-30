Пт, 30.11.2018
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  • Названы самые пошлые знаки Зодиака: таких всего три!

Названы самые пошлые знаки Зодиака: таких всего три! Как в воду глядели!

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihai Blanaru / PantherMedia / Mihai Blanaru

Случается, что мужчина и женщина начинают встречаться, но как только дело доходит до постели, выясняется, что они абсолютно не подходят друг другу из-за различий в темпераменте.

Чтобы такого не произошло, неплохо бы выяснить знак Зодиака потенциального партнера - это позволит понять, достаточно ли «взрывным» будет ваше сочетание в интимном плане. Постоянный эксперт портала EG.RU ясновидящая Кажетта составила  ТОП-3 самых сексуально раскрепощенных знаков Зодиака.

I место. Скорпион

Представители этого знака Зодиака заводятся с половины оборота, когда дело касается интима. Обычно для того, чтобы их соблазнить и раскрепостить, не нужно прикладывать особых усилий: если вы им симпатичны, они сами проявят инициативу, а если нет – сразу дадут отворот-поворот.

II место. Овен

Представители огненной стихии – Овны – так же редко бывают зажаты в сексуальном плане. Строгие моральные устои в этом отношении им редко свойственны. Секс на первом свидании или даже секс по дружбе для них не что-то сверхъестественное. Чтобы затащить Овна в постель, нужно разжечь в нем страсть, откровенно флиртуя, тонкие намеки он может и не понять.

III место. Стрелец

Довольно часто представители этого знака Зодиака прыгают из одной постели в другую, словно коллекционируя сексуальных партнеров. Секс для них – не что-то сакральное, а просто способ весело провести время. Они не боятся экспериментов и всегда готовы на подвиги. Но звонка после проведенной вместе ночи от них не ждите – они уже развлекаются с кем-то другим.

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