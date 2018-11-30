И такое бывает... Женщина в 26 лет узнала, что она мужчина

В китайской провинции Хунань 26-летняя женщина, которая пожелала остаться анонимной, пришла на осмотр к врачу и узнала, что биологически она является мужчиной, сообщает Asia One.

Девушка в 26 лет пришла к гинекологу потому, что не могла забеременеть. Врач сообщил ей, что физиологически она является мужчиной. У пациентки нет матки и яичников, но есть грудь и влагалище. Кроме того, у китаянки есть неопустившиеся яички. В ее ДНК есть Y-хромосома, поэтому он является мужчиной.

С такими аномалиями рождается около 1,7 процента детей.

Напомним, в Финляндии медики не знают, что делать с беременным мужчиной. Фин появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть.