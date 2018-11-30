Готовимся к 2019 году: точный гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака

Овен (21.03 – 20.04)

Конец года не за горами – пора подтянуть хвосты и завершить неоконченные дела. А их у Овнов миллион, и причина банальна: они хватаются за все сразу и в итоге ничего не успевают. Расставляйте приоритеты, коммуницируйте и ставьте четкие задачи. Желание перемен и неизведанного зовет в дорогу и тянет на авантюры.

Телец (21.04 – 20.05)

Предельное внимание – к себе, своему здоровью, работе, расходам и отношениям. Вы поймете, кто друг, единомышленник, а кто просто случайный человек в вашей жизни. Некоторые созреют создать семью, причем желание это может быть продиктовано не только любовной привязанностью, но и меркантильными побуждениями.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Несмотря на то что зима на дворе, Близнецов с головой накроет любовь. Новые отношения и светская жизнь настолько займут их мысли, что сосредоточиться на чем-то другом будет сложно. Но необходимо. Особенно это касается рабочих моментов, где надо включить холодный расчет, аналитику и организаторские способности.

Раки (22.06 – 22.07

Жизнь постоянно подбрасывает вам что-то новое и неожиданное, поэтому предугадать наперед, как действовать, сложно – придется поступать по обстоятельствам и быть все время на острие. Такая «боевая» готовность укрепит характер. Главное, не дать эмоциям взять верх. Общительность и дружелюбие вам в помощь!

Лев (23.07 – 23.08)

Сейчас звезды благоприятствуют в сфере коммуникаций: завязывайте полезные связи в деловой среде, налаживайте теплые, душевные отношения с близким окружением, а дружеские – с рабочим коллективом. Возможна кардинальная смена интересов и планов.

Девы (24.08 – 23.09)

Ясность ситуации, понимание собственных и чужих мотивов помогут принять правильные решения, определить круг верных и нужных людей и обрести гармонию с собой. Перспективны коллективные проекты, возможен карьерный рост. Будьте гибкими.

Весы (24.09 – 23.10)

От вашей работоспособности, упорства и смекалки зависит дальнейшее материальное положение. Трудитесь в поте лица, и достойная оплата даст возможность порадовать себя приятными покупками или поездками. Удача на вашей стороне, а на какую-то критику или сложности не обращайте внимания – только позитив!

Скорпион (24.10 – 22.11)

Решение финансовых проблем: возвращение долгов, кредита – откроет перед вами новые возможности. Особенно это касается представителей творческих профессий и тех, кто старается свое хобби превратить в постоянный источник дохода. Нежелание кому-либо подчиняться заставит вас действовать в одиночку, и в этом нет ничего плохого.

Стрелец (23.11 – 21.12)

В вашу жизнь войдет стабильность. Правда, Стрельцы не любят однообразия, постоянно стремясь к чему-то новому, но сейчас лучше сосредоточиться на упрочении своего положения, углублении знаний и совершенствовании навыков. А еще вас ждет большая любовь и много приятного общения!

Козерог (22.12 – 20.01)

Креативный подход – будь то решение производственных задач или бытовых вопросов – поможет освободить время для личностного роста, а также станет благодатной почвой для гениальных идей и финансовых авантюр. Общение даст возможность не только приятно провести досуг, но и найти деловых партнеров. Помните о необходимости полноценного отдыха.

Водолей (21.01 – 19.02)

Сейчас Водолеев интересуют исключительно они сами: их потребности, желания, выгода, их стремление оградиться от общих забот и просто наслаждаться жизнью. У каждого свой конек: кто-то зависнет в Интернете, кто-то – в клубе, на шопинге, выставке, в салоне, сауне. И плевать вам на мнение и недовольное «шипение» окружающих. А в общем, хороший и удачный период.

Рыбы (20.02 – 20.03)