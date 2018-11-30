Готовимся к 2019 году: точный гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака

Осень незаметно подошла к концу. Какой будет зима? Об этом – в нашем гороскопе.
Овен (21.03 – 20.04)
Конец года не за горами – пора подтянуть хвосты и завершить неоконченные дела. А их у Овнов миллион, и причина банальна: они хватаются за все сразу и в итоге ничего не успевают. Расставляйте приоритеты, коммуницируйте и ставьте четкие задачи. Желание перемен и неизведанного зовет в дорогу и тянет на авантюры.
Телец (21.04 – 20.05)
Предельное внимание – к себе, своему здоровью, работе, расходам и отношениям. Вы поймете, кто друг, единомышленник, а кто просто случайный человек в вашей жизни. Некоторые созреют создать семью, причем желание это может быть продиктовано не только любовной привязанностью, но и меркантильными побуждениями.
Близнецы (21.05 – 21.06)
Несмотря на то что зима на дворе, Близнецов с головой накроет любовь. Новые отношения и светская жизнь настолько займут их мысли, что сосредоточиться на чем-то другом будет сложно. Но необходимо. Особенно это касается рабочих моментов, где надо включить холодный расчет, аналитику и организаторские способности.
Раки (22.06 – 22.07
Жизнь постоянно подбрасывает вам что-то новое и неожиданное, поэтому предугадать наперед, как действовать, сложно – придется поступать по обстоятельствам и быть все время на острие. Такая «боевая» готовность укрепит характер. Главное, не дать эмоциям взять верх. Общительность и дружелюбие вам в помощь!
Лев (23.07 – 23.08)
Сейчас звезды благоприятствуют в сфере коммуникаций: завязывайте полезные связи в деловой среде, налаживайте теплые, душевные отношения с близким окружением, а дружеские – с рабочим коллективом. Возможна кардинальная смена интересов и планов.
Девы (24.08 – 23.09)
Ясность ситуации, понимание собственных и чужих мотивов помогут принять правильные решения, определить круг верных и нужных людей и обрести гармонию с собой. Перспективны коллективные проекты, возможен карьерный рост. Будьте гибкими.
Весы (24.09 – 23.10)
От вашей работоспособности, упорства и смекалки зависит дальнейшее материальное положение. Трудитесь в поте лица, и достойная оплата даст возможность порадовать себя приятными покупками или поездками. Удача на вашей стороне, а на какую-то критику или сложности не обращайте внимания – только позитив!
Скорпион (24.10 – 22.11)
Решение финансовых проблем: возвращение долгов, кредита – откроет перед вами новые возможности. Особенно это касается представителей творческих профессий и тех, кто старается свое хобби превратить в постоянный источник дохода. Нежелание кому-либо подчиняться заставит вас действовать в одиночку, и в этом нет ничего плохого.
Стрелец (23.11 – 21.12)
В вашу жизнь войдет стабильность. Правда, Стрельцы не любят однообразия, постоянно стремясь к чему-то новому, но сейчас лучше сосредоточиться на упрочении своего положения, углублении знаний и совершенствовании навыков. А еще вас ждет большая любовь и много приятного общения!
Козерог (22.12 – 20.01)
Креативный подход – будь то решение производственных задач или бытовых вопросов – поможет освободить время для личностного роста, а также станет благодатной почвой для гениальных идей и финансовых авантюр. Общение даст возможность не только приятно провести досуг, но и найти деловых партнеров. Помните о необходимости полноценного отдыха.
Водолей (21.01 – 19.02)
Сейчас Водолеев интересуют исключительно они сами: их потребности, желания, выгода, их стремление оградиться от общих забот и просто наслаждаться жизнью. У каждого свой конек: кто-то зависнет в Интернете, кто-то – в клубе, на шопинге, выставке, в салоне, сауне. И плевать вам на мнение и недовольное «шипение» окружающих. А в общем, хороший и удачный период.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Вы очень зависите от чужого мнения, поэтому окружите себя людьми позитивными, не реагируйте остро на неудачи или события, которые происходят не по плану. Важно правильно распределить время и общую работу, взяв на себя выполнение той части, в которой вы действительно ас. Творческим личностям, общественным деятелям и активистам в их деле будет сопутствовать удача.