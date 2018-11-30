Легендарный фестиваль We Love the 90-s переезжает из Таллинна в Ригу

Музыкальное ретро-событие пройдет с 26 по 27 июля в парке острова Луцавсала на реке Даугаве. Организаторы позиционируют мероприятие, как самый крупный ретро-фестиваль в Европе. На сцену выйдут настоящие звезды 90-х. Фанаты такой музыки придут в восторг, ведь шоу планируется грандиозное.

Уже объявлены некоторые суперзвезды, выступающие на фестивале в Риге: Dr Alban и Haddaway, 2 Unlimited, Snap !, Ace of Base /Jenny Berggren, Londonbeat и Real 2 Real. Вторая часть артистов будет опубликована весной.

Организатор фестиваля Стен-Эрик Яантсон прокомментировал переезд: «Во-первых, Рига - очень чудесное место, где живет почти в половину больше жителей, чем в Таллинне. Удобно добраться и из Эстонии, и из Литвы. Остров Луцавсала - идеальное место для проведения фестиваля. Мы возвращаемся в Ригу, где вся концепция фестиваля 90-х и получила свое начало».