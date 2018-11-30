Мать Ольги Бузовой рассказала, как Дмитрий Тарасов глумился над ее дочерью

«Я вспоминаю один момент ее жизни, когда она хотела поддержки от любимого мужа и друга в своих попытках спеть первую песню «Под звуки поцелуев», а в ответ услышала только смех, сарказм и слова: «Ты что, совсем с головой не дружишь?» Поэтому именно песня: «А люди не верили» олицетворяет веру человека в себя, в свою мечту. В этой песне она выразила всю свою боль, и я плачу каждый раз, когда слышу, что крылья ангелы расправят и улетят», пишет 7d.org.ua.