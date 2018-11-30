Cлучайные встречи могут оказаться судьбоносными: гороскоп на 30 ноября

Расположение планет в последний день осени окажется благоприятным для укрепления и стабилизации личных взаимоотношений. В течение этого дня постарайтесь больше времени провести вместе с любимым человеком, в этом случае вы почувствуете гармонию и теплоту. Если же вы еще не встретили свою вторую половину, в этот день будьте внимательны, случайные встречи могут оказаться судьбоносными и привести к новому серьезному роману, но только в том случае, если вы действительно уже готовы к серьезным и продолжительным отношениям.
День будет удачен для помолвки и бракосочетания. В этот день также удачными окажутся практически любые покупки, в основном, благодаря тому, что вы будете четко осознавать, что вам действительно нужно, а что можно купить и в следующем месяце.
Овен
Напористость в стремлении к знаниям следует сочетать с обходительностью. Выразите уважение и признательность к вышестоящим, к тем, кто готов опекать и учить вас. Будет уместным солидный подарок, знак внимания. Таким подарком, впрочем, может стать и отлично выполненная вами работа, избавляющая начальство от хлопот по контролю и надзору за вами, за качеством вашего труда. Хороший человеческий контакт между вами и окружающими снимет многие профессиональные и административные затруднения. По знакомству вы можете обеспечить себе неплохое лечение или выгодные условия трудового договора.
Телец
Адаптация к новой профессиональной среде, к выгодной должности пройдет легко. Для юридической и образовательной деятельности это прекрасное время. Дети и родители, учащиеся и преподаватели останутся довольны друг другом. В сотрудничестве с зарубежными партнерами также найдется много положительных сторон. Будущие проблемы могут наметиться в чисто деловой, коммерческой, информационной сфере совместной работы. Поэтому сегодняшний день вам стоит потратить на всемерное укрепление симпатии, понимания, бытовой совместимости с тем людьми, в которых вы заинтересованы.
Близнецы
Финансовая сторона дел будет наиболее удачной, беспроблемной, выгодной. Все, что от вас потребуется - с уважением отнестись к старшим, вышестоящим, контролерам, начальству, родителям. Практический авторитет этих людей вы должны признать безоговорочно. Если вы решите преподнести им подарок или выразить свою симпатию иным наглядным способом, ваше поведение будет принято благосклонно. Материальный успех укрепит ваш союз с партнером, а также поможет доказать конкурентам и оппонентам, что вы крепко держитесь в седле и не намерены сдавать своих прочных позиций по их первому требованию.
Рак
Не пропустите этот день, если намерены заключить прочное, выгодное соглашение с уважаемым человеком. Это хорошее время для вступления в брак. Основой для вашего союза должны стать любовь, симпатия, доверие, готовность к взаимной заботе, обоюдным услугам. Обеим сторона следует взять на себя практические обязательства, дать твердые обещания, даже если пока не удастся подкрепить их на бумаге. А тем, кто надеется вступить в брак по меркантильным соображениям, неизбежно придется вспомнить о старой полуанекдотической истине: брак по расчету будет счастливым, если расчет был правильным.
Лев
Оказывая услуги симпатичным вам людям, вы обязательно получите ответное уважение и признание. Выполняя повседневные обязанности, вы можете полностью погрузиться в исполняемое дело, испытать от своей работы настоящее удовольствие. Если вы руководите другими людьми, то это подходящий день для приятных объявлений, назначений, раздачи призов, поощрений. Вы можете осчастливить своих сотрудников премией, посмотреть сквозь пальцы на их чаепитие по торжественному поводу, и даже принять в таковом участие. А если вам нечем обрадовать подчиненных, то просто отпустите их пораньше домой.
Дева
Забудьте о неприятностях, текущих, предстоящих и воображаемых. Ваше практическое творчество встретит симпатию и понимание у знатоков. Но вы не будете обойдены и вниманием более широкой публики, сможете представить перед ней свое творение в привлекательном и доступном виде. Любовное свидание вы можете организовать со всем размахом, который возможен при данных обстоятельствах. Родители-Девы порадуются выдающимся успехам детей, получат удовлетворение от плодов своей воспитательной деятельности. Дети-Девы заслужат не только критику, но и одобрение, поощрение, любовь старших.
Весы
Домашний лад и мир представят для вас приятный контраст с деловой жизнью, наполненной бурными дебатами, спорами, изменениями. Стабильность, красота, комфорт заставят вас обратить свой взгляд в сторону традиции, надежности, семейственности. День благоприятен для продуманных, взвешенных операций с недвижимостью, при условии, что участники (посредники или другие официальные фигуры) проверены и заслуживают всяческого доверия. Мнение родителей о ваших партнерах будет довольно весомым, и к нему стоит прислушаться. Члены семьи могут дать им настоящую экспертную оценку.
Скорпион
Не спешите менять свое мнение о прежних друзьях и покровителях. С теми из них, с кем вы хотите надолго сохранить надежные отношения, стоит вместе организовать встречу, культурное мероприятие. Вы можете повидаться с ними в рамках поездки, лекции, экскурсии, познавательной или образовательной деятельности, или на светском приеме. Старая дружба не ржавеет, и судьба даст вам шанс в этом убедиться. А с недавними знакомыми и даже соперниками вы можете таким образом установить согласие и понимание. Конкуренция, споры, идейные разночтения не помешают вам наладить с ними хороший контакт.
Стрелец
Ваше материальное положение порадует своей стабильностью. Отвлекитесь от недавних инициатив и связанной с ними нервотрепки. Это подходящее время для того, чтобы как следует насладиться всем комфортом, который вам доступен, или купить то, что хочется. Заниматься активной работой вам может оказаться попросту лень, но вы легко найдете себе замену (например, оплатите услуги человека, который сможет вас заместить). Ваш организм способен усвоить довольно большое количество пищи. Воспользуйтесь этим, если мечтаете расслабиться, удовлетворить свои гастрономические пристрастия.
Козерог
Вы можете в полной мере насладиться всеми выгодами своего текущего положения. Как ваша личность, так и таланты, результаты творчества вызовут восхищение, принесут признание и материальное вознаграждение. Вы легко можете использовать свой авторитет, стать посредником, взять кого-то под свою опеку. Партнеры, возлюбленные, дети будут счастливы исполнить любую вашу прихоть. Публика, во внимании которой вы заинтересованы, не обойдет вас своим вниманием. Не забудьте и вы наглядно выразить любовь и признательность тем, кто помогает вам продвигаться на пути к будущим успехам.
Водолей
Если вы учите других людей, оказываете им практические услуги или поддерживаете их морально, то сегодня можете получить истинное удовлетворение от результатов своей работы. Возможны крупные достижения в дистанционном обучении, в работе психолога, неофициального консультанта, врача (если преследуется цель гармонизировать организм пациента, восстановить его душевное равновесие, или если используются щадящие, мягкие систематические методы лечения). Благоприятен отдых на природе или в уединении. Разлука не помешает вам наслаждаться взаимным счастьем в любви, стабильностью чувств.
Рыбы
Ни вам, ни вашим партнерам не захочется рвать сложившиеся отношения. От постоянства и предсказуемости взаимных чувств вы получите огромное удовлетворение. Материальная выгода от подобных союзов также очевидна. На проверенных людей вы можете положиться, когда устаете от дел, обязанностей. Даже у тех, кто решил оставить коммерческого или брачного партнера, появится весомое основание отложить разрыв. Большинству Рыб стоит задуматься: нет ли смысла в том, чтобы кардинально обновить свои договоренности, вместо того, чтобы безжалостно уничтожать плоды многолетнего сотрудничества.