Чт, 29.11.2018
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С Розенбаумом во время полета случилось ужасное

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Aleksandr Rozenbaum programmiga &#039;&#039;Vpered v proshloe...&#039;&#039; / Александр Розенбаум с программой &#039;&#039;Впер

ФОТО: Kultuurikava.ee

Лайнер, на котором Александр Розенбаум летел из Астаны в Омск, не смог приземлиться в аэропорту сибирского города. Воздушное судно совершило две неудачные попытки зайти на посадку. Можно представить, какой ужас испытали пассажиры.

«С погодой беда», - констатировал исполнитель. В итоге командир самолета принял решение отправиться обратно в Казахстан, пишет Dni.ru.

За время полета и всех перипетий Розенбаум пережил не самые приятные минуты в жизни. В своем микроблоге певец рассказал, что Казахстан не хочет отпускать его и других музыкантов.

«После двух неудачных попыток захода на посадку мы улетели обратно в Астану. Буду держать вас в курсе», – сказал Розенбаум. Также он отметил, что и в Казахстане все замело.

Поклонники исполнителя не на шутку переволновались. «Мягкой посадки. Храни Вас Господь», «Держитесь, мы Вас любим», «Лишь бы в итоге все было хорошо!» – прокомментировали тревожное послание Розенбаума фолловеры.

Известно, что из-за непогоды концерт Александра Розенбаума состоится в Омске на сутки позже и будет проходить в другом зале.

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