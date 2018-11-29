С Розенбаумом во время полета случилось ужасное

«С погодой беда», - констатировал исполнитель. В итоге командир самолета принял решение отправиться обратно в Казахстан, пишет Dni.ru.

За время полета и всех перипетий Розенбаум пережил не самые приятные минуты в жизни. В своем микроблоге певец рассказал, что Казахстан не хочет отпускать его и других музыкантов.

«После двух неудачных попыток захода на посадку мы улетели обратно в Астану. Буду держать вас в курсе», – сказал Розенбаум. Также он отметил, что и в Казахстане все замело.

Поклонники исполнителя не на шутку переволновались. «Мягкой посадки. Храни Вас Господь», «Держитесь, мы Вас любим», «Лишь бы в итоге все было хорошо!» – прокомментировали тревожное послание Розенбаума фолловеры.