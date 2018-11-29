Загадочная смерть самой успешной русской актрисы Голливуда

Впервые они поженились, когда ей было 19 лет. Брак продержался четыре с половиной года. Вуд тогда была на пике славы, звёздные роли шли одна за другой, а карьера Вагнера, наоборот, забуксовала. Это осложняло отношения между супругами, к тому же Вагнер ревновал жену ко всем партнёрам на съёмочной площадке.

В 1969 году Вуд вышла замуж за британского агента Ричарда Грегсона. Дела Грегсона тогда шли в гору. Его клиент — режиссёр Джон Шлезингер как раз тогда блестяще дебютировал в Америке, сняв "Полуночного ковбоя", получившего "Оскар" как лучший фильм и ставшего вехой в истории американского кино. Другой клиент Грегсона, актёр Алан Бейтс, номинировался на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Однако брак голливудской звезды и британского агента был недолговечным. Хотя у них и родилась дочь, супруги развелись через два с небольшим года, когда Вуд обвинила его в измене. Стоит отметить, что мать актрисы выступала против брака с Вагнером, которого она недолюбливала, но не поддержала решение дочери развестись с Грегсоном.

Вскоре Вуд вторично вышла замуж за Вагнера, с которым оставалась до самой смерти.

ФОТО: Rights Managed / WARNER BROS / Ronald Grant Archi

Таинственная гибель

29 ноября 1981 года тело Натали Вуд было обнаружено в миле от побережья Санта-Каталины. Ночь перед гибелью она провела на яхте в компании супруга, актёра Кристофера Уокена и капитана яхты Денниса Дэверна.

Полиции так и не удалось однозначно установить, каким образом Вуд оказалась в воде. Следствие пришло к выводу, что произошёл несчастный случай. В тот вечер они втроём пили вино, и Уокен (напарник Вуд по фильму "Мозговой штурм") заявил, что актрисе надо чаще сниматься (она делала паузу в связи с повторным замужеством и рождением дочери). Вагнер, всегда ревновавший жену к напарникам, ответил весьма резко, вспылил, и мужчины начали ругаться. После того как взбешённый Вагнер разбил бутылку вина об пол, Вуд ушла в свою комнату, но на самом деле попыталась сесть в лодку, чтобы доплыть до берега и вернуться домой. Но будучи в состоянии лёгкого опьянения, она не удержала равновесия и выпала за борт (Вуд не умела плавать), а ссорившиеся в каюте мужчины этого якобы не слышали. Хотя на руке актрисы были найдены синяки, а на щеке царапина, эксперты не смогли установить, при каких именно обстоятельствах они появились.

Младшая сестра актрисы Лана Вуд всегда считала именно Вагнера ответственным за смерть супруги, полагая, что ему есть что скрывать. Тем более что уже через два месяца весёлый вдовец сошёлся с другой актрисой и на безутешного супруга был не очень похож. Тем не менее официальные обвинения ему не предъявлялись.

В 2009 году капитан яхты Дэверн опубликовал книгу мемуаров, в которой сообщил о том, что на самом деле в ту ночь всё было несколько иначе. По его словам, ссора между Вагнером и Уокеном действительно была, но после того, как Вагнер разбил бутылку, Уокен ушёл спать в каюту, а дальше ругались уже Вагнер и Вуд. Соответственно, именно супруг был последним, кто видел её живой.