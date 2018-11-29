«У меня контракт»: Лобода впервые объяснила, почему скрывает отца своего второго ребенка

Уже 7 месяцев прошло с тех пор, как Светлана Лобода во второй раз стала мамой, родив дочь Тильду, однако она до сих пор скрывает имя отца девочки. Во многих интервью, когда певицу спрашивали об этом, она давала завуалированные ответы. Многие фанаты решили, что Светлана просто не хочет афишировать свою личную жизнь, но, похоже, дело совершенно в другом. Так, в одном из интервью артистка объяснила причину своего молчания.