«У меня контракт»: Лобода впервые объяснила, почему скрывает отца своего второго ребенка

Светлана Лобода навала причину, по которой она вынуждена скрывать отца своего второго ребенка, передает Вива.
Уже 7 месяцев прошло с тех пор, как Светлана Лобода во второй раз стала мамой, родив дочь Тильду, однако она до сих пор скрывает имя отца девочки. Во многих интервью, когда певицу спрашивали об этом, она давала завуалированные ответы. Многие фанаты решили, что Светлана просто не хочет афишировать свою личную жизнь, но, похоже, дело совершенно в другом. Так, в одном из интервью артистка объяснила причину своего молчания.
«Мне не очень можно говорить об этом, у меня контракт», — призналась звезда.
К слову, сейчас Светлане приписывают роман с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Именно он забрал певицу из больницу после операции на почках. Впрочем, несмотря на все догадки поклонников, артисты продолжают сохранять молчание.