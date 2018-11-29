Неожиданно! Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных родителей для своего первенца

В октябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца. Малыш появится на свет весной 2019 года. Как сообщает британское издание Daily Mail , супруги уже определились с тем, кто станет крестными родителями для их ребенка.

По словам инсайдера, выбор герцогов Сассекских пал на известного актера Джорджа Клуни и его супругу Амаль. По словам двоюродного брата Джорджа, Бена Бреслина, актер станет прекрасным крестным отцом для наследника королевской семьи: «Он замечательно справится с этой ролью. И вообще он хороший парень». Принц Гарри и Меган Маркл регулярно общаются с Джорджем и Амаль. После своей свадьбы герцоги отдыхали с ними в особняке Клуни на озере Комо, а совсем скоро они станут гостями на торжественном ужине Джорджа и Амаль в Лондоне.