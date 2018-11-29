Каким знакам восточного гороскопа точно повезет в 2019 году

Заслужить расположение хозяйки года будет несложно. Всем без исключения стоит помнить о том, что Свинья, как и символ уходящего года Собака, любит честных и уверенных в себе людей, способных на добрые поступки и бескорыстную помощь. Эксперты Dailyhoro рекомендуют встретить Новый год по всем правилам, чтобы заручиться поддержкой у Желтой Земляной Свиньи.

Кабан (Свинья)

Представители этого знака будут чувствовать себя наиболее комфортно.

Им можно смело планировать решение серьезных вопросов, проводить сделки и идти к поставленной цели, не опасаясь промахов и ошибок.

Покровитель года обязательно поможет преодолеть любые трудности, но для этого Кабанам придется действовать по совести и не обманывать других людей, иначе удача отвернется от них.

Крыса

Крысам нужно быть осторожными в делах, связанных с карьерой. Свинья не потерпит нечестной игры, поэтому каждый шаг должен быть выверен. Крысам не стоит пускать дела на самотек, даже если покажется, что вмешательства не потребуется. Завистники и недоброжелатели могут навредить планам.

Бык

Успех ждет тех представителей знака, которые будут вести активный образ жизни. Активная и любопытная хозяйка 2019 года не терпит лентяев, поэтому Быкам не стоит сидеть на месте.

Разностороннее развитие и новые знания помогут прийти к успеху, а укрепление иммунитета поможет избежать заболеваний.

Тигр

Ответственным Тиграм 2019 год принесет множество приятных событий. Чем больше они будут стараться, тем больших успехов смогут добиться. Представителям этого знака будут открыты все двери, но выбрать придется что-то одно. Развитие в выбранном направлении принесет удачу.

Кролик (Кот)

Кроликам в новом году придется постараться, чтобы получить расположение Свиньи. Им стоит научиться доверять близким людям и не бояться заводить новые знакомства.

Борьба со страхами и неуверенностью в себе поможет справиться с трудностями и достичь всего, о чем Кролики мечтали.

Дракон

Драконам улыбнется удача, если они перестанут тратить энергию на незначительные дела и займутся чем-то действительно важным. Им придется постараться, ведь огненная натура будет требовать движения и активности, но от спешки придется отказаться.

Настойчивость в достижении цели и борьба с отрицательными чертами характера сделают 2019 год судьбоносным и богатым на приятные сюрпризы.

Змея

Хозяйка года не жалует представителей этого знака, поэтому Змеям стоит приготовиться к трудностям на пути к успеху. Змеи могут покорить Свинью, проявив тягу к знаниям, поэтому им стоит задуматься о дополнительном образовании и развитии не только в выбранной профессии. Новые знания откроют множество перспектив и помогут достичь успехов.

Лошадь

Людям, рожденным под этим знаком, знакомы рвение и труд.

Лошадям важно выбрать одно направление, чтобы отточить свое искусство и добиться головокружительных успехов.

Упорство и честная работа будут оценены Свиньей по достоинству.