Кейт Миддлтон рассказала, как в королевской семье относятся к беременности Меган Маркл

По словам Кейт Миддлтон, рождение малыша - особое событие.
В последнее время в Сети то и дело появляются слухи о том, что между принцами Уильямом и Гарри не все гладко. Якобы из-за напряженных отношений между их семьями принц Гарри вместе с Меган Маркл переезжают в новый дом. Однако сами члены королевской семьи не комментируют информацию, которая появляется в СМИ.
Более того, на днях Кейт Миддлтон встретилась со студентами университета, с которыми разоткровенничалась о будущем ребенке Меган Маркл.
Так, по словам герцогини Кембриджской, новость о том, что Меган и Гарри впервые станут родителями взволновала всю королевскую семью.
"Рождение ребенка – особое событие. У Джорджа, Луи и Шарлотты появится двоюродный брат или двоюродная сестра, и это нечто особенное", - поделилась Кейт.
Также Миддлтон рассказала, что ее дети - 5-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта - уже вовсю готовятся к Рождеству:
"Они с нетерпением ждут Рождества, повторяют праздничные песни… Не могу поверить, что Луи уже семь месяцев и он такой большой мальчик".