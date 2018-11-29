Кейт Миддлтон рассказала, как в королевской семье относятся к беременности Меган Маркл

В последнее время в Сети то и дело появляются слухи о том, что между принцами Уильямом и Гарри не все гладко. Якобы из-за напряженных отношений между их семьями принц Гарри вместе с Меган Маркл переезжают в новый дом. Однако сами члены королевской семьи не комментируют информацию, которая появляется в СМИ.