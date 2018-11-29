На зависть всем: обладательница самых аппетитных ягодиц в Эстонии показала себя во всей красе
29 ноября 2018, 12:30
Фитнес-модель из Финляндии Эрна Хуско в Сети известна скорее благодаря своим выдающимся формам, нежели карьере профессиональной фигуристки. Девушка проживает в Таллинне, тратит часы на тренировки в спортивном зале, а потом радует поклонников снимками подтянутого тела.
Недавно Эрна отправилась в США. Впрочем, путешествие - не повод отлынивать от занятий. Судя по Instagram 21-летней красавицы, Эрна не забывает о тренировках, и ее последнее фото - еще одно тому подтверждение.
В Сети Хуско опубликовала фото, сделанное на рассвете в одном из парков Сан-Франциско.