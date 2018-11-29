Чт, 29.11.2018
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  • На зависть всем: обладательница самых аппетитных ягодиц в Эстонии показала себя во всей красе

На зависть всем: обладательница самых аппетитных ягодиц в Эстонии показала себя во всей красе

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Эрна Хуско.

ФОТО: Instagram

Фитнес-модель из Финляндии Эрна Хуско в Сети известна скорее благодаря своим выдающимся формам, нежели карьере профессиональной фигуристки. Девушка проживает в Таллинне, тратит часы на тренировки в спортивном зале, а потом радует поклонников снимками подтянутого тела.

Недавно Эрна отправилась в США. Впрочем, путешествие - не повод отлынивать от занятий. Судя по Instagram 21-летней красавицы, Эрна не забывает о тренировках, и ее последнее фото - еще одно тому подтверждение. 

В Сети Хуско опубликовала фото, сделанное на рассвете в одном из парков Сан-Франциско. 

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