Смотри: самая сексуальная модель в мире где-то потеряла верх от бикини

На снимке, которым 27-летняя Эмили Ратаковски поделилась со своими подписчиками в Instagram, она снова запечатлена в купальнике из своей коллекции Inamorata Іwim. Правда, верхняя его часть где-то потерялась... Смотри фото!
Кстати, в недавнем интервью журналу Paper Ратаковски заявила, что ее блог – "сексуальный феминистический журнал".
Эмили считает, что ее обнаженное тело лучше всего иллюстрирует возможность женщины показывать миру именно то, что она хочет, не скрывать свою сексуальность. По признанию модели, ее интересы шире, чем публикация откровенных фото. Но доказывать публике, что она еще и умна, а не только красива, Ратаковски не собирается – ей и так хорошо.
Эмили стала широко известна после появления топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В 14 лет Эмили подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Она совмещала учебу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой в Лос-Анджелесе. После школы Эмили поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере.