Смотри: самая сексуальная модель в мире где-то потеряла верх от бикини

Эмили считает, что ее обнаженное тело лучше всего иллюстрирует возможность женщины показывать миру именно то, что она хочет, не скрывать свою сексуальность. По признанию модели, ее интересы шире, чем публикация откровенных фото. Но доказывать публике, что она еще и умна, а не только красива, Ратаковски не собирается – ей и так хорошо.