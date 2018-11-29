Настя Ивлеева узнала о своей предполагаемой внематочной беременности и сделала заявление

Судя по всему, Настя Ивлеева активно следит за тем, что о ней пишут в прессе. На днях в инстаграм-историях девушки появился скрин публикации, в котором сказано, что она оказалась в больнице из-за внематочной беременности, а Элджей якобы даже не попытался навестить ее в этот непростой период.

«Человек, который пишет подобное, а ты в курсе, что у тебя рак мозга?» — подписала скрин Настя.

Немного позднее Ивлеева опубликовала ролик из своего нового офиса, где сейчас, судя по всему, завершается ремонт.