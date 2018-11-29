Тревожное предсказание Ванги на 2019 год появилось в Сети

Вместе с тем, болгарская ясновидящая сулит, что первая половина года будет успешной и спокойной.
Изучающие наследие болгарской ясновидящей Ванги специалисты заявили о том, что осенью 2019 года появится серьезная угроза столкновения США и России, передает TopNews.
Говоря о конфликте между Россией и США, Ванга не указала, какой именно характер он будет носить. По мнению экспертов, столкновение между двумя странами может произойти лишь в информационной среде. Также прорицательница отметила, что по итогам конфликта именно Россия выйдет победительницей, сообщает Usolie.info.
Ванга часто предсказывала войны, но многие из этих прогнозов не сбывались.
Также в своем послании на 2019 год Ванга рассказала о стихийных бедствиях, которые, в том числе, охватят большие территории Европы, что негативно повлияет на урожай.