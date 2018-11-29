Чт, 29.11.2018
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Тревожное предсказание Ванги на 2019 год появилось в Сети

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Ванга

ФОТО: Скриншот с видео

Вместе с тем, болгарская ясновидящая сулит, что первая половина года будет успешной и спокойной.

Изучающие наследие болгарской ясновидящей Ванги специалисты заявили о том, что осенью 2019 года появится серьезная угроза столкновения США и России, передает TopNews.

Говоря о конфликте между Россией и США, Ванга не указала, какой именно характер он будет носить. По мнению экспертов, столкновение между двумя странами может произойти лишь в информационной среде. Также прорицательница отметила, что по итогам конфликта именно Россия выйдет победительницей, сообщает Usolie.info.

Ванга часто предсказывала войны, но многие из этих прогнозов не сбывались.

Также в своем послании на 2019 год Ванга рассказала о стихийных бедствиях, которые, в том числе, охватят большие территории Европы, что негативно повлияет на урожай. 

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