Дмитрий Шепелев вышел в свет с любовницей и двумя детьми, засветившись на фото

Похоронивший три года назад свою гражданскую жену и мать своего сына Платона певицу Жанну Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев, похоже, испытывает самые нежные чувства к дизайнеру Екатерине Тулуповой - на днях парочку вместе с их детьми (Платоном и дочерью Екатерины от предыдущих отношений Ладой) видели в Пушкинском музее Москвы. По данным «Экспресс-Газеты», знаменитости и их дети побывали на выставке живописи и гравюры эпохи Эдо.

На опубликованных изданием кадрах Шепелев запечатлен в темных брюках и светлой футболке, а Тулупова – в черных укороченных брюках и свободном пуловере.

Платон облачен в белую, нарочито большую толстовку, а на Ладе красуются черные штаны, черные ботинки, светлая кофта и черная толстовка.

По словам журналистов, именно Шепелев стал инициатором посещения выставки, так как недавно он увлекся так называемым ниндзя-фитнесом.

Представители ближайшего окружения пары говорят, что они счастливы вместе, но пока не спешат в ЗАГС. Минувшим летом влюбленные отдыхали вместе с детьми в Италии.

«Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса», – поведали осведомленные собеседники.