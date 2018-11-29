Скорпионам не стоит отказывать в помощи, а у Рыб вероятны просчеты: гороскоп на 29 ноября

Овен

Невыполненные обязательства потребуют немедленного разрешения. На данном этапе следует отказаться от новых проектов ради решения текущих дел, пишет Segodnya.

Телец

Возможно, из-за стечения обстоятельств придется расстаться с некоторой суммой. Пусть это вас не пугает, поскольку деньги быстро вернутся.

Близнецы

Сегодня возможно новое знакомство, которое может перерасти в романтические отношения, если вы пожелаете. В любом случае все зависит только от вас.

Рак

Домашние заботы потребуют от вас больших материальных затрат и душевных сил. Уделите немного внимания и себе, но не оставайтесь надолго в одиночестве.

Лев

Кто-то из вашего окружения желает вам навредить. Не исключено, что ситуация заставит вас пересмотреть отношения с партнерами по бизнесу и коллегами.

Дева

Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой и для них, и для вас.

Весы

Ваших сил не хватит для завершения некоего сложного дела, от которого зависит не только ваше будущее. Ждите более удачного момента.

Скорпион

Если кому-то понадобится ваша помощь, не отказывайте. Когда поддержка потребуется вам, будьте уверены — вы ее получите в полном объеме.

Стрелец

Поездки, новые знакомства или встречи потребуют значительных денежных затрат. Так что измерьте свои возможности, прежде чем на что-то соглашаться.

Козерог

Избегайте перенапряжения и физических нагрузок. Этот день следует провести в спокойной обстановке, не обращая внимания на внешние раздражители.

Водолей

Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, положитесь на свои интуицию и сообразительность. Только вы знаете, каким должен быть конечный результат.

Рыбы