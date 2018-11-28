В Cети «отменили» концерт Газманова «из-за пропаганды любви есаула к коню»

«Власти отменили концерт Олега Газманова из-за пропаганды любви есаула к коню», — предложил свой вариант аккаунт «Россиюшка Тудей». Пользователь также предположил, почему власти могли бы отменить концерт Егора Летова: «Поскольку певец вовремя не ответил на запрос министерства культуры — сообщил министр Мединский», пишет Lenta.ru .

«Власти отменили концерт Валерия Леонтьева за пропаганду футболок в сеточку и бродяжничества», — написал юзер «Антресоль мне на рану».

За последнюю неделю было сорвано несколько концертов группы IC3PEAK и рэпера Хаски, которого после одного из не состоявшихся выступлений задержала полиция, после чего артист получил 12 суток ареста, который через несколько дней был отменен.