Ср, 28.11.2018
Горячо! Эвелин Ильвес с подружками в купальниках в мороз развлекалась на болоте (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • В Cети «отменили» концерт Газманова «из-за пропаганды любви есаула к коню»

В Cети «отменили» концерт Газманова «из-за пропаганды любви есаула к коню»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Олег Газманов

ФОТО: SCANPIX

Пользователи Cети отреагировали на массовую отмену концертов современных музыкантов в России и нашли причины, по которым можно было бы срывать выступления звезд российской эстрады. На это обратила внимание Memepedia.

«Власти отменили концерт Олега Газманова из-за пропаганды любви есаула к коню», — предложил свой вариант аккаунт «Россиюшка Тудей». Пользователь также предположил, почему власти могли бы отменить концерт Егора Летова: «Поскольку певец вовремя не ответил на запрос министерства культуры — сообщил министр Мединский», пишет Lenta.ru.

«Власти отменили концерт Валерия Леонтьева за пропаганду футболок в сеточку и бродяжничества», — написал юзер «Антресоль мне на рану».

«Власти отменили концерт группы "Пропаганда" из-за пропаганды пропаганды», — отметил Blazing Wizard.

«Власти отменили концерт Лепса из-за пропаганды алкоголизма и эмиграции», — написал Мельников Дмитрий.

За последнюю неделю было сорвано несколько концертов группы IC3PEAK и рэпера Хаски, которого после одного из не состоявшихся выступлений задержала полиция, после чего артист получил 12 суток ареста, который через несколько дней был отменен.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ