Иосиф Пригожин слил в Сеть пикантное фото Валерии
28 ноября 2018, 14:30
Иосиф Пригожин очень гордится своей звездной супругой. Он с удовольствием выставляет в Сеть ее пикантные фото.
Валерия считает, что 50 лет – не тот возраст, когда стоит пересмотреть свои наряды и выбирать более скромные. Наоборот, я юбилейный год она решилась на откровенную фотосессию, а на днях в интернете появилось ее фото в пикантном наряде.
Снимок разместил в своем блоге Иосиф Пригожин. Валерия позирует в платье нежно розового цвета с глубоким декольте, едва прикрывающем ее грудь. На юбке сделан высокий разрез практически до интимного места. Сам Пригожин считает фото потрясающей работой, хотя далеко не все фанаты согласны с ним.