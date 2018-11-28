Ср, 28.11.2018
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Иосиф Пригожин слил в Сеть пикантное фото Валерии

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Певица Валерия.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Иосиф Пригожин очень гордится своей звездной супругой. Он с удовольствием выставляет в Сеть ее пикантные фото. 

Валерия считает, что 50 лет – не тот возраст, когда стоит пересмотреть свои наряды и выбирать более скромные. Наоборот, я юбилейный год она решилась на откровенную фотосессию, а на днях в интернете появилось ее фото в пикантном наряде.

Снимок разместил в своем блоге Иосиф Пригожин. Валерия позирует в платье нежно розового цвета с глубоким декольте, едва прикрывающем ее грудь. На юбке сделан высокий разрез практически до интимного места. Сам Пригожин считает фото потрясающей работой, хотя далеко не все фанаты согласны с ним.

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