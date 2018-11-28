Ср, 28.11.2018
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«Я знаю правду»: названа настоящая любовь Аллы Пугачевой Редкое фото!

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MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 23, 2018: Russian singer Alla Pugacheva attends a runway show for the Spring/Summer 2019 collection by Russian fashion designer Valentin Yudashkin during the opening of the 2018 Moscow Fashion Week, Made in Russia, at Gostiny Dvor. Sergei Bobylev/TASS

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал редкое фото Аллы Пугачевой. Артист заявил, что знает, кто настоящая любовь Примадонны.

На своей официальной страничке в Instagram Андрей Разин опубликовал черно-белый снимок Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакосом, отцом ее дочери Кристины Орбакайте. На фотографии пара лежит на диване, в руках Алла держит раскрытую книгу.

Как написал Разин, снимок сделан в 1970 году. «Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему, от которого она родила самого любимого своего ребенка – дочь Кристину (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)» – заявил Андрей Разин в подписи к фото. 

Ранее он разместил фотографию, где Примадонна сидит за столом с сигаретой в руках. Разин отметил, что певица курила на протяжении многих лет.

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