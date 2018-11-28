«Я знаю правду»: названа настоящая любовь Аллы Пугачевой

На своей официальной страничке в Instagram Андрей Разин опубликовал черно-белый снимок Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакосом, отцом ее дочери Кристины Орбакайте. На фотографии пара лежит на диване, в руках Алла держит раскрытую книгу.

Как написал Разин, снимок сделан в 1970 году. «Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему, от которого она родила самого любимого своего ребенка – дочь Кристину (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)» – заявил Андрей Разин в подписи к фото.