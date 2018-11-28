Ср, 28.11.2018
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  • Playboy объявил «Девушкой года» 44-летнюю живую Барби, потратившую полмиллиона на пластику

Playboy объявил «Девушкой года» 44-летнюю живую Барби, потратившую полмиллиона на пластику Смотрите фото!

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ФОТО: Vida Press

Словацкое издание мужского журнала Playboy объявило «Девушкой года» 44-летнюю мать шестерых детей Наннетт Хэммонд, уроженку американского штата Огайо, которая живет попеременно то в США, то в Италии. Потратив почти полмиллиона долларов на пластические операции (спонсором в основном был ее муж-бизнесмен), женщина превратила себя в «живую куклу Барби». Фотография Наннетт вынесена на обложку ноябрьского номера Playboy Slovakia.

Как пишет издание Daily Star, домохозяйка Хэммонд, у которой около 87 тысяч подписчиков в Instagram, счастлива, что ее усилия наконец оценили по достоинству, и принимает поздравления от фанатов. «Огромное спасибо Playboy за осуществление моей мечты», — написала она в соцсети.

Наннетт впервые легла под нож пластического хирурга в возрасте 21 года. И хотя превращение в Барби обошлось ей дороговато, женщина считает, что оно того стоило и не испытывает никаких сожалений. «Я собираюсь выглядеть, как Барби до 70 лет. А, возможно, и дольше», — заявляла она.

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