«Сон в Новогоднюю ночь»: мы разыгрываем билеты на волшебную сказку

Спектакль для детей «Сон в Новогоднюю ночь» пройдет 23 декабря в концертном доме Alexela.

В канун Нового года, во Дворец Деда Мороза, съехались сказочные гости. Для каждого из них Дедушка Мороз приготовил самый заветный подарок. Кому-то новую игрушку, кому-то сладости.

Вот и Смурфик Растяпа написал письмо Деду Морозу, о том, что мечтает о новой книге с самыми интересными сказками и красивыми картинками.

До наступления Нового года остается совсем немного времени, но Растяпа совсем не хочет ждать наступления праздника, а очень хочет получить свой подарок поскорее. Он без спроса открывает свой подарок, раньше времени, а там... книга, но совершенно пустая, ни одной картинки, ни одной буквы. А все потому, что книга волшебная.

Фея Малифисента отправляет Растяпу в сказочное приключение. Ему предстоит побывать на «Острове Потерянного праздника», опуститься в «логово Морского Царя», добыть подарки для всех и вернуть жителям острова праздник. Но и это еще не все испытания. Растяпу ждет «Пустыня Забвения», из которой он сможет выбраться, только благодаря настоящим друзьям и смелым ребятам.

Конечно же нас с ребятами ждет добрый и счастливый финал путешествия. Ведь на самом деле все это приснится нашему Растяпе. Но благодаря этому Новогоднему сну он поймет, что главное в празднике — это не подарки, а верные друзья рядом. Под бой курантов все вернется на круги своя и вместе с ребятами, Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными друзьями наш Растяпа встретит Новый год.

Продолжительность спектакля: 1 час.

Возраст детей: 3+