Не ведитесь! Рейтинг самых соблазнительных обманщиков по знакам Зодиака

Скорпион

Главный обольститель на звездном небосклоне. Он мастерски соблазняет и искушает, поэтому перед ним невозможно устоять. Его секcуальные возможности кажутся безграничными. Магнетический взгляд и мужская притягательность не оставляют другого выбора, как поддаться ему. Ему свойственно часто увлекаться противоположным полом, поэтому свою неуемную сексуальную энергию он вкладывает в интимные отношения. Он точно знает, где находятся эрогенные зоны и как их заставить приносить удовольствие своей партнерше.

Его фантастическая интуиция позволяет предугадывать все пожелания своего партнера, какими бы они изощренными не были. Начиная со знаком интимные отношения, стоит приготовиться к тому, что женщина ожидает головокружительный роман с бурными выяснениями отношений. Если учитывать, что этот представитель слишком ревнив, он не упустит возможности постоянно упрекать партнершу в неверности. Хотя сам, не прочь завязать очередной роман на стороне. Ему нравится экспериментировать и заниматься сексом в самых различных местах. Выдержать такой напор страстей способна не каждая женщина.

Овен

Основной конкурент Скорпиона в соблазнении женского пола. Он настолько пронизан страстью, что это его состояние вполне способно передаться его партнерше. Он способен зажечь и одним разом испепелить своего партнера. Главная его особенность — выступать в роли завоевателя, иначе игра не станет для него столь интересна. Он получает истинное удовольствие от соблазнения и покорения объекта своей страсти. Его прямолинейность и откровенность часто застает врасплох женщин, но этим активно пользуется.

Свои сексуальные фантазии он воплощает в игру с партнершей, доводя ее до вершины безумства Знаки предпочитают быть доминирующим звеном, но никак не подчиняться. Партнершу они выбирают с похожим темпераментом, чтобы так же могла их воспламенить в постели и подарить истинное наслаждение. Если такая женщина не соответствует его правилам на любовном ложе, он начинает искать подобную на стороне. В изысканных манерах и в искусстве соблазнения им нет равных, ведь знаменитый любовник всех времен Казанова рожден именно под этим знаком.

Лев

Любовник царственных кровей. Его достаточная притягательность вызывает неуемный интерес у женщин. В процессе ухаживания знак демонстрирует все свои лучшие черты от щедрости до обходительности. Он наполняет отношение с партнершей праздником, и с радостью дарит ей минуты удовольствия. Знак способен не только удивлять своими искусными знаниями, но и их применять в нужный момент. Лучшая награда для их персоны в интимном свидании — восхищение и одобрение всех их действий. Каскад комплиментов способен их подстегнуть и возбудить, призывая к новым постельным подвигам.

В своей постели эти знаки восхваляют свою королеву и все делают для того, чтобы отгадать все ее заветные желания. Хотя она и так в порыве страсти, но чувствует себя желанной и обожаемой.