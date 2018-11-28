«Голосовать будут женщины!» Эстонцу Уку Сувисте пророчат победу на российском «Голосе»

Напомним, что Уку Сувисте на слепом прослушивании спел песню Эда Ширана Perfect, развернув к себе Ани Лорак и Сергея Шнурова. Наш соотечественник Сувисте — мультиинструменталист, играет на обычной и бас-гитаре, барабанах, фортепиано, разумеется. Немного актер — снимается в эстонских сериалах и играет в мюзиклах. А еще композитор — его песню однажды даже спели на «Евровидении».

Все задатки для победы у парня есть, особенно – смазливая внешность, пишет Teleprogramma. Российские СМИ отмечают, что шансы на победу Уку Сувисте удваиваются еще и потому, что на подобных конкурсах голосовать будут в большинстве своем женщины!