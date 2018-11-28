Ср, 28.11.2018
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  • «Голосовать будут женщины!» Эстонцу Уку Сувисте пророчат победу на российском «Голосе»

«Голосовать будут женщины!» Эстонцу Уку Сувисте пророчат победу на российском «Голосе»

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Uku Suviste pääses Vene laulusaates järgmisesse vooru.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

На минувших выходных Уку Сувисте покорил свою наставницу Ани Лорак в конкурсе дуэтов и прошел в полуфинал популярного российского шоу. После этого успеха в российских СМИ о певце из Эстонии заговорили как о возможном победителе музыкального шоу.

Напомним, что Уку Сувисте на слепом прослушивании спел песню Эда Ширана Perfect, развернув к себе Ани Лорак и Сергея Шнурова. Наш соотечественник Сувисте — мультиинструменталист, играет на обычной и бас-гитаре, барабанах, фортепиано, разумеется. Немного актер — снимается в эстонских сериалах и играет в мюзиклах. А еще композитор — его песню однажды даже спели на «Евровидении». 

Все задатки для победы у парня есть, особенно – смазливая внешность, пишет Teleprogramma. Российские СМИ отмечают, что шансы на победу Уку Сувисте удваиваются еще и потому, что на подобных конкурсах голосовать будут в большинстве своем женщины!

Единственным достойным конкурентом Сувисте в команде Лорак пока считается Татьяна Парадная – модель plus size и борец за равноправие, живущая в Германии. Татьяна – колоритная и обаятельная пышка с незаурядным вокалом.

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