Рыбам нужно прислушаться к интуиции, а Овнам быть терпеливыми: гороскоп на 28 ноября

Овен

Будьте терпеливы и вежливы. Не поддавайтесь искушению отомстить обидчикам — и вы еще больше выиграете от этого в глазах окружающих.

Телец

Любое начатое дело успешно завершится. Возможна неожиданная прибыль. Вы можете заняться благоустройством своего дома, решить деловые вопросы.

Близнецы

Вас ожидает непростой день. Воздержитесь от активности в деловой сфере. Займитесь лучше планированием новых дел. Но действовать нужно не спеша.

Рак

Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что подумайте о том, что для вас важнее и кому вы реально сможете оказать помощь.

Лев

Даже повышенная деловая активность и работоспособность не принесут весомых результатов, по крайней мере, тех, на которые вы рассчитывали.

Дева

Сегодня вам придется решать многочисленные вопросы и непредвиденные проблемы. Соберитесь и не растрачивайте жизненные силы по пустякам.

Весы

Все важные решения и начало новых дел желательно отложить до следующего понедельника. А пока возьмитесь за текущие рутинные задачи.

Скорпион

Ваше невезение сегодня достигнет предела. Избегайте выяснения отношений с близкими, так как ваша прямолинейность только осложнит положение.

Стрелец

В профессиональной сфере возможны благоприятные перемены. Берите инициативу в свои руки, проявите решительность и не отступайте назад.

Козерог

Постарайтесь собраться и не растрачивайте энергию и силы по пустякам. Займите выжидательную позицию, скоро ситуация изменится в вашу пользу.

Водолей

Есть вероятность значительного улучшения вашего финансового положения. Для достижения своих целей используйте все возможные варианты.

Рыбы