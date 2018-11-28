Ср, 28.11.2018
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Легкий способ похудеть придумали английские биологи Так просто?

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Похудение

ФОТО: SCANPIX

Эксперты предлагают есть на ночь кисло-молочный сыр. Мол, именно этот продукт активирует сжигание подкожного жира

Английские биологи придумали новый способ похудения. Они предлагают есть на ночь кисло-молочный сыр. Мол, именно этот продукт активирует сжигание подкожного жира. Эффект показали многочисленные исследования, передает Segodnya.

30 граммов сыра содержат 37 килокалорий, а чтобы их усвоить, организм теряет вдвое больше энергии. Так сжигается и подкожный жир.

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