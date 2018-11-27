Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг резко начала стареть

Вместо магии Джулия Ванг теперь занимается кулинарией и делится своими рецептами в «Инстаграме».
Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг запомнилась зрителям как сексуальная блондинка с ярким макияжем и яркими нарядами. Однако после завершения шоу 37-летняя колдунья решила полностью поменять свой образ — и теперь ее с трудом можно узнать, сообщает Life.ru.
Джулия отрезала длинные волосы, отказалась от косметики и теперь носит мужскую одежду. Причем многие подписчики заподозрили, что девушка, судия по ее исхудалому виду, серьезно больна.
В июне Джулия сообщила, что отреклась от магии. Девушка не гадает, не дает консультаций и вообще не проводит никаких магических обрядов. Вместо этого она делится со своими подписчиками в «Инстаграме» любимыми рецептами.