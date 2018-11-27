Желающих представить Эстонию на «Евровидении» артистов ждет в этом году еще одно препятствие

В самом начале зимы, 1 декабря, у всех жителей мира есть возможность впервые услышать песни, прошедшие в полуфиналы Eesti Laul (отборочный конкурс на «Евровидение» от Эстонии). Если в прошлые годы артисты ограничивались одной лишь песней, то в этом году они должны подготовить сопровождающее хит видео.
По словам организаторов Eesti Laul, новое условия связано с желанием сделать новый формат шоу еще более крутым, приятным и необычным, пишет издание Menu.
И если большинство артистов приготовили видео для песен сами, то некоторым помогли студенты BFM (Балтийская школа кино и средств массовой информации). Поскольку неделя для съемок и монтирования видео - короткий период, то у артистов потом будет возможность переделать клип.
1 декабря в эфир телеканала ETV выйдет передача «Eesti Laul 2019. Старт». Таким образом будет открыт 11 сезон национального отбора.