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Желающих представить Эстонию на «Евровидении» артистов ждет в этом году еще одно препятствие

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Eesti Laul 2019 poolfinaalide pressikonverents. Sel aastal peavad kõik artistid esitama ka muusikapala saatva video.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

В самом начале зимы, 1 декабря, у всех жителей мира есть возможность впервые услышать песни, прошедшие в полуфиналы Eesti Laul (отборочный конкурс на «Евровидение» от Эстонии). Если в прошлые годы артисты ограничивались одной лишь песней, то в этом году они должны подготовить сопровождающее хит видео. 

По словам организаторов Eesti Laul, новое условия связано с желанием сделать новый формат шоу еще более крутым, приятным и необычным, пишет издание Menu

И если большинство артистов приготовили видео для песен сами, то некоторым помогли студенты BFM (Балтийская школа кино и средств массовой информации). Поскольку неделя для съемок и монтирования видео - короткий период, то у артистов потом будет возможность переделать клип. 

1 декабря в эфир телеканала ETV выйдет передача «Eesti Laul 2019. Старт». Таким образом будет открыт 11 сезон национального отбора. 

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