Желающих представить Эстонию на «Евровидении» артистов ждет в этом году еще одно препятствие

В самом начале зимы, 1 декабря, у всех жителей мира есть возможность впервые услышать песни, прошедшие в полуфиналы Eesti Laul (отборочный конкурс на «Евровидение» от Эстонии). Если в прошлые годы артисты ограничивались одной лишь песней, то в этом году они должны подготовить сопровождающее хит видео.