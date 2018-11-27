Только не это! Что нельзя дарить на Новый 2019 год Свиньи

Согласитесь, получать подарки любят все, а многие еще и получают колоссальное удовольствие от того, что сами что-то дарят. В преддверии Рождества и Нового года магазины переполнены людьми, которые ищут презенты для родных и близких, чтобы порадовать их от души. И в помощь им эксперты Dailyhoro составили рейтинг неуместных новогодних подарков. Советуем ознакомиться с ним, чтобы наступающий год принес успех, а его покровительница - Желтая Земляная Свинья - была благосклонна к вам на протяжении всех 12 месяцев своего «правления».

При выборе подарка важно учитывать предпочтения людей и правила этикета. К примеру, дарить лекарства совершенно ни к чему, а вот сертификат на поездку в хороший санаторий может быть воспринят с энтузиазмом.

Что нельзя дарить детям и подросткам на Новый 2019 год

Дети и даже подростки продолжают верить в чудо, поэтому новогодний подарок под елкой обязательно придется им по вкусу. В Новом 2019 году прекрасным презентом станет свинка-копилка, которую ребенок самостоятельно наполнит монетками и купит себе то, что посчитает нужным.

Дарить денежные суммы в Новый год неуместно, зато можно поинтересоваться у ребенка, о чем он мечтает, и приобрести ему желанный подарок.

Не стоит дарить детям одежду, банные принадлежности, канцтовары. Повседневные вещи под елкой испортят новогоднее настроение. Однако дорогая акварель для тех, кто занимается творчеством, будет уместна.

В год Свиньи стоит помнить о предпочтениях хозяйки года.

Она скромна, но свободолюбива, ценит удобство и комфорт. Свинья практична, поэтому безделушки будут явно неудачным подарком.

Неуместными будут и вещи, сделанные своими руками - шарфы, варежки, свитеры и шапки. Исключение можно сделать лишь для тех, кто действительно ждет такой презент.

Декоративная косметика и туалетная вода также находятся в черном списке подарков. Дарить вещи по уходу за телом и кожей могут только самые близкие люди. Если подарком будет ювелирное украшение, то оно должно быть скромным.

Большие камни в кольцах, серьгах и ожерельях принесут их обладательнице неудачи и неприятности, потому что хозяйка года не терпит «показухи» и хвастовства.

Дарить принадлежности для готовки и выпечки можно лишь тем дамам, которые увлечены кулинарией и с нетерпением ждут новинок. Остальным женщинам сковородки и приспособления для росписи кремом будут ни к чему.

Что нельзя дарить мужчинам на Новый год 2019

Банальные подарки вроде бритвенных принадлежностей, нижнего белья и носков можно вычеркнуть.

Не стоит дарить духи и туалетную воду. У Свиньи прекрасный нюх, и ей вряд ли придется по вкусу резкий запах парфюмерии.

Острые и колющие предметы также могут вызвать гнев хозяйки года, поэтому ножницы, пилы и иные острые предметы лучше не дарить на Новый год.

Избегать стоит и кожаных вещей, особенно выполненных из свиной кожи. Такой подарок может стать причиной черной полосы. Подарить кожаный кошелек можно.

Что нельзя дарить пожилым людям

Самыми неуместными подарками для пожилых людей будут часы и зеркала, которые напоминают о возрасте. Зеркальные поверхности оказывают сильное влияние на людей, особенно пожилых, и могут отобрать жизненные силы, а также стать причиной болезни.

Избегать стоит подарков медицинской тематики.

Исключением станут дорогостоящие приборы, которые необходимы для улучшения качества жизни, но и их стоит подарить вне праздников, проявив заботу.