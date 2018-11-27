А какая возлюбленная у вас? Типы женщин согласно Камасутре

Каждая женщина уникальна и отличается от другой. У каждой есть свои уникальные особенности, которые выделяются среди других и привлекают внимание мужчин. Некоторые самоуверенные, артистичные и разговорчивые. Третьи, четвертые и пятые: спокойны, таинственны и уравновешены. Другие застенчивы, робки, закрыты.
Существует много разных типов женщин, но, согласно философии Камасутры, дамы в основном разделяются на несколько типов, пишет Sex-news.ru.
В нашем списке вы увидите, каковы эти четыре основных типа и что характерно для каждого из них.
Узнайте, к какому из них вы подходите больше всего. Узнайте, были ли вы созданы богами или родились, чтобы быть королевой.
1. Моллюск
Она родилась, чтобы ей поклонялись. Обладает нежной кожей и тонкой талией. Как настоящая королева любит красивые вещи и роскошь. Она имеет переменное настроение и иногда очень критична сама к себе. Идеальная любовница - это и притягивает всех мужчин.
2. Лотос
Говорят, что это создание богов. Она имеет тонкую кожу, а ее движения очень мягкие. Ее волосы золотистые, светлые или каштановые. Взгляд проницателен. Она изящно движется, как газель, и любит женственные платья. Милая, счастливая может быть хорошим собеседником.
3. Артистка
Творческая женщина обладает впечатляющим остроумием, неповторимым чувством юмора и спокойным характером. Ее кожа темнее. Она пахнет соблазнительно и может привлекать внимание мужчин каждым жестом. Знает что делать в спальне, как удовлетворить каждую прихоть своего партнера.
4. Слон
Она движется медленно и осторожно. Чрезвычайно умна, разговаривает размеренно. Отзывчива и благонамеренна, она готова помочь всем. Она также отличается нежной кожей персикового цвета. В сексе страстная, но редко находит партнера, который может удовлетворить все ее потребности.