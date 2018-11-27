А какая возлюбленная у вас? Типы женщин согласно Камасутре

Существует много разных типов женщин, но, согласно философии Камасутры, дамы в основном разделяются на несколько типов, пишет Sex-news.ru.

В нашем списке вы увидите, каковы эти четыре основных типа и что характерно для каждого из них.

Узнайте, к какому из них вы подходите больше всего. Узнайте, были ли вы созданы богами или родились, чтобы быть королевой.

1. Моллюск

Она родилась, чтобы ей поклонялись. Обладает нежной кожей и тонкой талией. Как настоящая королева любит красивые вещи и роскошь. Она имеет переменное настроение и иногда очень критична сама к себе. Идеальная любовница - это и притягивает всех мужчин.

2. Лотос

Говорят, что это создание богов. Она имеет тонкую кожу, а ее движения очень мягкие. Ее волосы золотистые, светлые или каштановые. Взгляд проницателен. Она изящно движется, как газель, и любит женственные платья. Милая, счастливая может быть хорошим собеседником.

3. Артистка

Творческая женщина обладает впечатляющим остроумием, неповторимым чувством юмора и спокойным характером. Ее кожа темнее. Она пахнет соблазнительно и может привлекать внимание мужчин каждым жестом. Знает что делать в спальне, как удовлетворить каждую прихоть своего партнера.

4. Слон