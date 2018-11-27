Популярная модель опубликовала фото с мертвым ребенком

Яна Яцковская широко известна в модельной сфере, кроме того, брюнетка пользуется большой популярностью в социальных сетях. На сегодняшний день за ее микроблогом в Instagram, где модель часто демонстрирует атрибутику красивой и беспечной жизни, следят более 766 тысячи человек.

Яцковская замужем, у нее есть трехлетняя дочь. Еще недавно семья модели с нетерпением ожидала пополнения в семействе: Яна ждала мальчика. Около месяца назад беременность Яцковской замерла на позднем сроке, передает Starhit. Об этой трагедии модель решила рассказать лишь недавно. Кроме того, она опубликовала в соцсетях снимок с мертвым сыном, желая показать, что многие женщины сталкиваются с подобным, и об этом не стоит молчать.

ФОТО: Instagram

«Родила утром нашего богатыря Сашку. Скоро я поделюсь с вами всей историей. Нет, я не делала чистки и не ложилась в больницу. Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся. Но об этом позже», — написала молодая мама в соцсети.

О второй беременности Яна узнала на седьмой неделе. Как оказалось, забеременела она спустя полмесяца после операции на грудь. Не подозревая о своем положении, Яцковская вела привычный образ жизни: ходила на косметологические процедуры, сидела на диете и даже проводила чистку организма. На 17 неделе беременности модель поехала во Францию, во время путешествия ей приходилось носить за собой тяжелый багаж, но это никак не отражалось на самочувствии Яны.