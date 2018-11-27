Рэпер Гуф прокомментировал расставание с Кети Топурией
27 ноября 2018, 13:52
Расставание Кети Топурии и Гуфа стало одним из тех событий, которые еще долго будут обсуждать фанаты. Тем более, что оба артиста не спешили прокомментировать ситуацию.
Первой решилась на откровение Кети, признавшаяся, что ей очень непросто. Гуф хранил молчание, видимо, потому что, в отличие от еще недавно любимой женщины, чувствует себя совершенно счастливым. Он отметил в блоге, что благодарен всем свалившимся на него проблемам, потому что сейчас у него «так хорошо», — сказал Гуф. Некоторые поклонники надеются, что пара еще может быть вместе, но большинство пользователей считает, что артистам следует идти дальше, пишет 7d.org.ua.