Рэпер Гуф прокомментировал расставание с Кети Топурией

Первой решилась на откровение Кети, признавшаяся, что ей очень непросто. Гуф хранил молчание, видимо, потому что, в отличие от еще недавно любимой женщины, чувствует себя совершенно счастливым. Он отметил в блоге, что благодарен всем свалившимся на него проблемам, потому что сейчас у него «так хорошо», — сказал Гуф. Некоторые поклонники надеются, что пара еще может быть вместе, но большинство пользователей считает, что артистам следует идти дальше, пишет 7d.org.ua.