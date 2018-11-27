«Это было ужасно»: на солистку группы Serebro напали в Москве

«На самом деле вчера была стандартная ситуация, когда ко мне подходили сфотографироваться, но пацаны это делали очень грубо. Мне кажется, что они вообще были пьяные. Это было очень некрасиво и в какой-то момент я даже испугалась, потому что они начали меня хватать, не давать мне уйти — это было просто ужасно, на самом деле, я не знала, что мне делать, хотелось просто быстрее убежать. Все закончилось нормально, я в порядке, водитель меня посадил и я уехала, а те остались на месте», — поделилась Серябкина в разговоре с журналистом издания.