Четыре типа самых вредных для желудка напитков

Первый тип самых вредных для желудка напитков: алкоголь. По словам экспертов, алкоголь действует на желудок как агрессивный токсин. Главный компонент спиртных напитков - этанол, а также ацетальдегид - продукт, образующийся в результате усвоения алкоголя организмом, - дают канцерогенный эффект, нарушая работу клеток желудка.

Второй тип самых вредных для желудка напитков: коктейли. Спиртные напитки, содержащие в своем составе сахар или химические добавки (ликеры, коктейли с газированными напитками) лишены питательных веществ, но при этом изобилуют калориями. Кроме того, в них много веществ, которые желудок просто не способен индентифицировать, что может разрушать баланс его бактериальной флоры и повреждать слизистую.

Третий тип самых вредных для желудка напитков: чай и кофе. Напитки, употребляемые миллионами людей для бодрости, способны вызывать вздутие живота и также способствуют появлению таких разрушительных для слизистой желудка явлений, как эрозии и язвы. Это, прежде всего, касается тех, кто пьет много кофе и чая.

Четвертый тип самых вредных для желудка напитков: энергетики. Входящие в их состав алкоголь и стимулирующие компоненты в некоторых случаях способны привести к алкогольной коме, констатировали ученые. Эти напитки способны вызвать обострение гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.