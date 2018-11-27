Варнава откровенно рассказала об избиениях из-за ее внешнего вида

Варнава призналась, что в детстве считала себя гадким утенком, с которым мальчики не только не хотели дружить, но и жестко над ней издевались. Особенно в переходном возрасте, пишет Soulpost.ru: «В какой-то момент у меня начала расти грудь, потом попа, потом нос. Начало расти все».

Из-за нехватки денег в семье ей приходилось донашивать за старшим братом спортивные штаны, постоянно ходить в одних кроссовках, а зимой — в огромном пуховике, шапке и шарфе с символикой футбольного клуба ЦСКА.

«В таком одеянии меня несколько раз «принимали» ребята на районе. Были те, кто слушают рэп, были те, кто не слушают рэп. Меня принимали за мальчика, потому что я прятала волосы под шапкой. Несколько раз меня серьезно били», — призналась Варнава.

Она отмечает, что в детстве ей никто не объяснял, почему на нее так реагируют люди, и ей либо нужно было «попытаться принять» это, либо начать «противостоять». Тогда она не понимала, почему за ней бегут мальчики и пытаются ударить огромным «гриндерсом» (обувь с высокой платформой).

«Подростком и ребенком мне прилетало за то, что я выгляжу не так, как нравится большинству. И скинхэды меня били, и гоняли, и в метро от меня люди отсаживались — так было».

Варнава пояснила: парней не останавливало даже то, что она девочка. Участница Comedy вспоминает, что в 90-е годы было распространено массовое избиение людей в метро и на улицах различными группировками. После этого ей уже «ничего не страшно», а юмор помогает преодолевать разные жизненные трудности.

Говоря уже о современности, Катерина ответила на заветный вопрос о свадьбе с бойфрендом, который сделал ей предложение еще два года назад. Варнава сказала, что сначала они решили потратить деньги на приобретение квартиры, а уже потом — на свадьбу. А вот на следующий закономерный вопрос о детях Катерина отреагировала с раздражением.