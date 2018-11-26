ТОП-5 музеев Таллинна, которые поразили всю Европу. Туда стоит сходить!

«Легенды Таллинна»

Один из тех проектов, которые принято называть уникальными, чудесами света, гордостью города и страны.

Как когда-то в 20 веке кинематограф сжал в могучий кулак самые разные виды искусства и технику, так в лабиринтах «Легенд Таллинна» органично сплелись европейский театр с профессиональными актерами, классическая музыка, затейливая история Таллинна, средневековая литература и последние достижения прикладной науки.

Оценка места: 4,5 (из 5)

Расположение и часы работы: «Легенды Таллинна» легко найти. Они находятся в самом сердце Старого города, рядом со старейшей городской ратушей Европы, по адресу Куллассепа, 7. CPЕДА - ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11:00-19:00.

Музей Банка Эстонии

ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Музей Банка Эстонии расположен в историческом, возведенном в 1904 году здании бывшего Дворянского банка, в центре Таллинна.

В выставочных залах музея скрыта частичка истории - видеоклипы, интерактивные игры и витруальные выставки знакомят посетителей с историей платежных средств Эстонии, деятельностью Банка Эстонии и его ролью в еврозоне, а также печатью денег.

Оценка музея: 4,7 (из 5)

Расположение и часы работы: бульвар Эстония, 11. Вторник-пятница: 12:00 - 17:00, суббота: 11:00 - 16:00.

МУЗЕЙ КГБ

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Если вас интересует тайная история города, сходите на экскурсию в музей КГБ на 23-м этаже отеля Sokos Hotel Viru.

В советское время ходили слухи, что в КГБ есть досье на каждого жителя, а в гостинице «Виру» у спецслужбы есть тайная комната. Последнее утверждение оказалось правдой, в чем вы сами можете убедиться во время занимательной экскурсии. Вы не только получите представление о работе оперативников КГБ, но и узнаете историю гостиницы, построенной специально для иностранных туристов.

Продолжить посещение отеля на ретро-волне можно в валютном баре на втором этаже.

Предварительное бронирование экскурсии в музей обязательно.

Оценка музея: 4,0 (из 5)

Расположение и часы работы: Виру вяльяк, 4, Понедельник - Воскресенье: 10:00 - 17:00

Эстонский архитектурный музей

ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Музей Эстонской архитектуры - это музей архитектуры в Таллинне, Эстония. Он расположен в квартале Ротерманн. Музей является членом ICAM. Там можно посмотреть выставку эстонского строительства за последние 100 лет.

Оценка музея: 4,5 (из 5)

Работает со среды по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Адрес: Ахтри, 2, Таллинн.

Кик ин Де Кёк и защитные сооружения

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES /

Самая мощная таллинская башня в сочетании с подземными туннелями Ингерманландского и Шведского бастионов предлагает путешествия во времени, начиная с 1219 года. «Машина времени» перенесёт посетителей туннелей под бастионами в год 2219.

Мультимедийная инсталляция образно и динамично знакомит гостей музея с историей основания и развития Таллинна, его оборонительных сооружений и важнейших военно-исторических событий. Из окон кафе на шестом этаже башни открывается уникальная круговая панорама на Тоомпеа и Нижний город.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: ВТОРНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ: 10:00 - 17:30. АДРЕС: Команданди-теэ, 2