«Девять женщин одновременно»: откровения короля Instagram, от которых волосы встают дыбом

Король Instagram славится роскошным образом жизни с девушками в бикини, быстрыми автомобилями, яхтами, частными самолетами и ящиками шампанского.

На днях 45-летний мультимиллионер рассказал британскому таблоиду Daily Star, как его жизнь выглядит на самом деле. Похоже, что от разврата и вседозволенности может устать кто угодно. «У меня были бурные ночи. Я был с девятью девушками сразу в постели, я был с пятью, четырьмя, двумя, тремя девушками ... Я уже все пробовал», – рассказал Тутуни в недавнем интервью.

В то же время миллионер утверждает, что никогда ни одной женщине не платил деньги за то, чтобы она проводила с ним время или за что-либо еще. Да и зачем платить, если длинноногие красотки и так не дают ему прохода! Тутуни заверил, что любит веселиться и ни в чем себе не отказывать.

Тони Тутуни пару лет назад женился, но брак продлился всего один месяц. Безумные вечеринки, чемоданы, набитые валютой и фотографии с раздетыми моделями: супруга просто не выдержала того образа жизни, который привык вести самозваный король Instagram. Теперь Тутуни живет в одиночестве и полностью этим удовлетворен.

«У меня есть свобода делать все, что я хочу. Я не женат, у меня нет подруги, и у меня много денег на все, что я хочу», – говорит миллионер. Завидовать ему или пожалеть его – каждый решает сам.