Умер экс-ведущий программы «Время»

Вот уже более 50-ти лет программа «Время» является главным источником новостей в России. Знаменитый диктор Юрий Ковеленов стоял у истоков передачи, посвятив ее развитию лучшие годы своей жизни. Быть может поэтому новость о смерти ведущего так удивила и шокировала его многочисленных поклонников, передает StarHit.

Одним из первых соболезнования близким Ковеленова принес Ефим Шифрин. Юморист отметил, что диктор был не просто профессионалом своего дела, но и по-настоящему смелым человеком.

«Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали, сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», — рассказал Шифрин.

По словам композитора Игоря Николаева, Ковеленов был по-настоящему добрым человеком, который искренне любил свою работу. «Юру знал хорошо. Тоже работали вместе несколько раз, переодевались в одной гримерке. Наш был человек, остроумный, ироничный», — рассказал артист.