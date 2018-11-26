Умер экс-ведущий программы «Время»

Один из самых известных дикторов советской эпохи Юрий Ковеленов скончался на 80-м году жизни. Смерть ведущего программы «Время» потрясла не только его поклонников, но и многочисленных звездных друзей.
Вот уже более 50-ти лет программа «Время» является главным источником новостей в России. Знаменитый диктор Юрий Ковеленов стоял у истоков передачи, посвятив ее развитию лучшие годы своей жизни. Быть может поэтому новость о смерти ведущего так удивила и шокировала его многочисленных поклонников, передает StarHit.
Одним из первых соболезнования близким Ковеленова принес Ефим Шифрин. Юморист отметил, что диктор был не просто профессионалом своего дела, но и по-настоящему смелым человеком.
«Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали, сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», — рассказал Шифрин.
По словам композитора Игоря Николаева, Ковеленов был по-настоящему добрым человеком, который искренне любил свою работу. «Юру знал хорошо. Тоже работали вместе несколько раз, переодевались в одной гримерке. Наш был человек, остроумный, ироничный», — рассказал артист.
Пока неизвестна причина смерти популярного диктора, а также место и время его похорон. Однако поклонники не сомневаются, что имя Юрия Ковеленова навсегда вошло в историю благодаря его принципиальности и честности. Именно Ковеленов рассказывал про августовский путч 1991 года, а когда в 1993-м происходил штурм башни «Останкино», диктор был одним из тех, кто входил в дежурную бригаду. На протяжении нескольких дней он вел оборону места, где проработал три десятилетия.