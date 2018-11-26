Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 26 ноября

Овен. К сожалению, избежать ситуации, которой вы так опасались, — не получится. Поэтому запаситесь терпением и попросите хорошего совета.

Телец. Сегодня постарайтесь не пасть жертвой ревности. Выкарабкиваться из ситуации придется долго и мучительно. Лучше не доводите до нее.

Близнецы. Отличный день для всевозможных изменений. Если вы давно мечтали сменить имидж — нынешний день прекрасно подходит для этого.

Рак. Все, что вы сегодня будете делать или говорить, будет основано на многолетнем опыте. Если у кого возникнут претензии — отсылайте к первоисточникам.

Лев. Прекрасный день для того, чтоб разобраться с немалым количеством отложенных дел. А вечер лучше всего провести в компании любимого человека.

Дева. Не отмахивайтесь от комплиментов — вы их заслужили. Вы достойны большего, просто нужно поверить в себя, тогда жизнь наладится.

Весы. Вас еще не пригласили в гости? Тогда устройте праздник самостоятельно и не забудьте позвать друзей, самому развлекаться совсем не интересно.

Скорпион. На вас сегодня будет работать принцип домино. Остается только приложить небольшое усилие в правильном направлении, а остальное произойдет само.

Стрелец. Не берите на себя чужие проблемы, вам и своих достаточно. Не отстраняйте от процесса их решения тех, кому они, собственно, принадлежат.

Козерог. Вы стоите на пороге новой жизни, и только от ваших действий зависит, каким окажется ваше будущее. Будьте предельно честны с собой.

Водолей. Постарайтесь ничего не планировать на первую половину дня, она будет не слишком удачной. Зато ближе к вечеру вас ожидает приятный сюрприз.