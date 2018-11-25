Пять самых жадных знаков Зодиака: а ты есть в списке?

Телец

Тельцы – самые большие материалисты Зодиака. Они склонны накапливать всевозможные богатства и всегда готовы активно защищать свою собственность от тех, кто осмелится на нее претендовать. В этом отношении с Тельцами лучше не ссориться и даже не смотреть на то, что им принадлежит. Речь не только о материальных вещах - их интеллектуальную собственность, идеи и заслуги тоже никто не сможет присвоить.

Козерог

Щедрость – это не про Козерогов. Представители этого знака не способны жертвовать своими интересами ради других, а для собственного комфорта готовы отнимать последнее у окружающих. И давить на жалость здесь бесполезно – со своим они не расстанутся, даже ради самых благих целей, неважно, о чем идет речь: о чем-то материальном, о времени, усилиях и так далее.

Дева

Девы не бросают денег на ветер. Если они и покупают роскошные и дорогие вещи, то лишь для себя любимого. Впрочем, они также поддаются манипуляциям и выудить у них несколько тысяч не составит труда. Не навсегда, конечно - вскоре они потребуют, чтобы вы вернули долг.

Лев

Представители этого знака Зодиака жадные прежде всего до внимания. Всеобщее внимание должно быть приковано к ним и никак иначе. Но и во всем, что касается денег и материальных вещей, им так же свойственно это качество. Они не станут брать чужого, но всегда найдут способ сэкономить и обвести всех вокруг пальца ради собственной выгоды.

Рак