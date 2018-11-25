А как же Лобода? Тилля Линдеманна заподозрили в романе со жгучей брюнеткой

Казалось бы, информация об отношениях Светланы Лободы и Тилля Линдеманна — чистая правда, ведь даже сами артисты намекали на свой роман. Но не успели поклонники привыкнуть к мысли, что Тилль и Светлана действительно пара, как в сети уже успели их разлучить. И причиной всему — новое фото, которое на днях появилось в интернете. И на нем Тилль позирует с другой женщиной.

Скандальное фото разместила в сети девушка, с которой запечатлен артист — ею оказалась немецкий стилист Мира Эль Исса. Поклонники могли бы списать снимок в разряд кадров рок-музыканта с фанатами и даже закрыть глаза на тот факт, на Тилль крепко прижимает к себе Миру, если бы не подпись, которая еще больше заинтриговала всех.

"Это, должно быть, любовь. Получилось встать с постели в 6.30", — написала девушка под фото.

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