Вс, 25.11.2018
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А как же Лобода? Тилля Линдеманна заподозрили в романе со жгучей брюнеткой

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ФОТО: Instagram

В Сети появилось фото, на котором Тилль Линдеманн позирует с другой женщиной.

Казалось бы, информация об отношениях Светланы Лободы и Тилля Линдеманна — чистая правда, ведь даже сами артисты намекали на свой роман. Но не успели поклонники привыкнуть к мысли, что Тилль и Светлана действительно пара, как в сети уже успели их разлучить. И причиной всему — новое фото, которое на днях появилось в интернете. И на нем Тилль позирует с другой женщиной.

Скандальное фото разместила в сети девушка, с которой запечатлен артист — ею оказалась немецкий стилист Мира Эль Исса. Поклонники могли бы списать снимок в разряд кадров рок-музыканта с фанатами и даже закрыть глаза на тот факт, на Тилль крепко прижимает к себе Миру, если бы не подпись, которая еще больше заинтриговала всех. 

"Это, должно быть, любовь. Получилось встать с постели в 6.30", — написала девушка под фото. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Фанаты Светланы сразу же забили тревогу, засыпав вопросами, расстались ли они с Тиллем. Впрочем, ни Лобода, ни Линдеманн комментировать ни свои отношения, ни вероятное расставание не спешат. 

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