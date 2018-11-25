Как проводят свои выходные звезды российского шоу-бизнеса

Звезды такие же люди, как и мы. Посмотри еженедельную подборку портала Русский TVNET и узнай, кто из звезд шоу-бизнеса отправился в теплые края, у кого в самом разгаре гастроли, а кто занимается йогой.
Ведущая Регина Тодоренко
#ОбразЖизни - #Йога Иногда кажется , что весь мир настроен против тебя, что ты один такой классный и гениальный, а все вокруг - придурки, что у тебя таааак много желания создавать , а все самое лучшее достаётся другим! В такие моменты я созерцаю, сканирую себя , чтоб определить, где именно я свернула не туда, анализирую каждый шаг, потому что мне важно понять, необходимое ли количество сил я приложила, чтобы получить «ДА». Моя любимая цитата из фильма «Москва слезам не верит» - «Меня не интересует , почему нет. Меня интересует, что вы сделали , чтобы было ДА» Так и живу , каждый раз задумываясь, не слишком ли мало я прикладываю усилий , чтоб получить желаемый результат! И этот принцип работает во всем: семья, работа, отдых и тд.... А Йога очень помогает в трудные моменты приостановить суету в организме , понаблюдать , наладить все процессы и снова запустить механизм!!! С каким девизом по жизни идёте вы? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍
Актриса и певица Ольга Бузова
Ани Лорак
Комедиант Гарик Харламов
Максим Галкин
Группа Серебро
Кристина Орбакайте
Лолита Милявская
Ведущий Иван Ургант
Модель Анна Калашникова
Всем чудесных выходных👛🌸 Как вам такой стиль? Зефирное худи и сумочка, от которой просто не оторвать глаз и... сразу всё понятно😂 Как думаете, мне всё же больше к лицу платья или толстовки/худи? Кажется, в таком можно и на вечеринку с крутыми ботфортами🤫 Кстати, худи и сумочка by @annawolffashion🤘🏻 Давайте обсудим в комментариях ваш любимый стиль в одежде👇🏻 Что обычно носите? #стиль
Певец Стас Костюшкин
Певица Сюзанна