Вс, 25.11.2018
Возмущенный читатель: может, рождественский рынок в Таллинне вообще в сентябре открывать будем? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Как проводят свои выходные звезды российского шоу-бизнеса

Как проводят свои выходные звезды российского шоу-бизнеса ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ольга Бузова

ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86

Звезды такие же люди, как и мы. Посмотри еженедельную подборку портала Русский TVNET и узнай, кто из звезд шоу-бизнеса отправился в теплые края, у кого в самом разгаре гастроли, а кто занимается йогой.

Ведущая Регина Тодоренко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ОбразЖизни - #Йога Иногда кажется , что весь мир настроен против тебя, что ты один такой классный и гениальный, а все вокруг - придурки, что у тебя таааак много желания создавать , а все самое лучшее достаётся другим! В такие моменты я созерцаю, сканирую себя , чтоб определить, где именно я свернула не туда, анализирую каждый шаг, потому что мне важно понять, необходимое ли количество сил я приложила, чтобы получить «ДА». Моя любимая цитата из фильма «Москва слезам не верит» - «Меня не интересует , почему нет. Меня интересует, что вы сделали , чтобы было ДА» Так и живу , каждый раз задумываясь, не слишком ли мало я прикладываю усилий , чтоб получить желаемый результат! И этот принцип работает во всем: семья, работа, отдых и тд.... А Йога очень помогает в трудные моменты приостановить суету в организме , понаблюдать , наладить все процессы и снова запустить механизм!!! С каким девизом по жизни идёте вы? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

Актриса и певица Ольга Бузова 
 

 Ани Лорак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём Матери всех мамочек мира! Dress by @jylidecor

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on

Комедиант Гарик Харламов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охранник моих снов ! )

A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on

Максим Галкин 

Группа Серебро 

Кристина Орбакайте 

Лолита Милявская 

Ведущий Иван Ургант

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пошёл во двор,в домино с мужиками поиграю...

A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on

Модель Анна Калашникова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем чудесных выходных👛🌸 Как вам такой стиль? Зефирное худи и сумочка, от которой просто не оторвать глаз и... сразу всё понятно😂 Как думаете, мне всё же больше к лицу платья или толстовки/худи? Кажется, в таком можно и на вечеринку с крутыми ботфортами🤫 Кстати, худи и сумочка by @annawolffashion🤘🏻 Давайте обсудим в комментариях ваш любимый стиль в одежде👇🏻 Что обычно носите? #стиль

A post shared by ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) on

Певец Стас Костюшкин

Певица Сюзанна

Читать также

Актуально

НАВЕРХ