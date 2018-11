Как проводят свои выходные звезды российского шоу-бизнеса

#ОбразЖизни - #Йога Иногда кажется , что весь мир настроен против тебя, что ты один такой классный и гениальный, а все вокруг - придурки, что у тебя таааак много желания создавать , а все самое лучшее достаётся другим! В такие моменты я созерцаю, сканирую себя , чтоб определить, где именно я свернула не туда, анализирую каждый шаг, потому что мне важно понять, необходимое ли количество сил я приложила, чтобы получить «ДА». Моя любимая цитата из фильма «Москва слезам не верит» - «Меня не интересует , почему нет. Меня интересует, что вы сделали , чтобы было ДА» Так и живу , каждый раз задумываясь, не слишком ли мало я прикладываю усилий , чтоб получить желаемый результат! И этот принцип работает во всем: семья, работа, отдых и тд.... А Йога очень помогает в трудные моменты приостановить суету в организме , понаблюдать , наладить все процессы и снова запустить механизм!!! С каким девизом по жизни идёте вы? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍

