Эмоции могут вырваться наружу: гороскоп на 25 ноября подскажет, как провести этот день

Дева

Отложите чрезмерную активность. Уделите основное время работе с информацией, делая упор на ее глубокое интуитивное постижение, осмысление, а также упорядочение, оформление. Свои догадки, подсказки воображения, итоги напряженного умственного труда (например, исследований) вы можете свести в единую систему. Это поможет вам почувствовать уверенность перед лицом будущих преобразований, изменений, кризисов. Благоприятный день для привычных домашних дел, ответственного выполнения повседневных обязанностей. Отношение к любви может стать более углубленным, эмоциональным.

Весы

День хорош для наведения порядка в собственных финансовых, имущественных делах. Отложите необязательные приобретения. На обычный поход по магазинам вы рискуете потратить больше средств и фантазии, чем это нужно в действительности. Лучше купите то, о чем давно и обоснованно мечтаете, и что порадует не только вас, но и членов вашей семьи. Вы также можете позволить себе приобрести эксклюзивную, редкую вещь, предмет роскоши. Это неплохое время для операций с недвижимостью, если вы заранее продумали все детали, заручились согласием близких, получили нужную консультацию, совет.

Скорпион

Сегодня многое зависит от вашего самочувствия, настроения, а также от бытовых условий, в которых вы находитесь. Не поддавайтесь чрезмерной игре воображения, пытаясь удовлетворить какую-либо заветную потребность. Однако побаловать себя вы вполне можете. Окружающие не будут слишком докучать вам требованиями. Сложившиеся отношения позволят вам спокойно заняться собой, не причиняя никому вреда. Вы можете воспользоваться помощью и расположением других людей, включая самых близких. Ваши слабости будут восприняты ими легко и даже вызовут у них желание ободрить, обезопасить вас.

Стрелец

Займитесь поддержанием и укреплением своей безопасности, инспекцией тылов. Такая хозяйственность может показаться вам излишней, ввиду прекрасного нынешнего положения. Но она избавит вас от бесплодных мечтаний, болезненной игры воображения, которой вы способны поддаться просто от безделья. Вы можете воспользоваться своим официальным положением, должностью, полномочиями. В материальном отношении вы можете выиграть, если задействуете скрытый источник дохода. Поправить пошатнувшуюся внутреннюю уверенность в себе поможет уединение или обладание важным стратегическим секретом.

Козерог

Препятствия, ожидающие вас в будущем, вы сможете легко преодолеть, если не будете поддаваться лишним тревогам и страхам, а также необоснованным фантазиям, иллюзиям. Но душевные усилия приложить все же придется. Помощь друзей, единомышленников будет здесь неоценима. А вам, в свою очередь, не составит труда поддержать кого-то из них, или вложить часть своих талантов в обеспечение нужд коллектива, группы, компании, в организацию неформального общения, дружеской встречи, вечеринки. Ваше творческое самопроявление будет по достоинству вознаграждено уважением и вниманием окружающих.

Водолей

В достижение цели вы склонны вкладывать не только профессиональные умения, но и психологическую силу, душевное напряжение, внутреннюю заинтересованность. Отношения с теми, на кого вы работаете, будут довольно эмоциональными. К счастью, у вас есть все шансы завершить очередной сложный этап систематической работы и показать себя во всем блеске. Единственное, чего вам рекомендуется избегать - чрезмерной доверчивости, иллюзорного взгляда на деловые и финансовые взаимоотношения, излишних порывов благотворительности. Трезво и реалистично оценивайте потребность других людей в вашей помощи.

Рыбы