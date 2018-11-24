Принц Чарльз назвал два варианта имени для будущего ребенка Меган Маркл

"Кстати, леди и джентльмены, мой сын Гарри рассказал мне, что во время их недавнего тура по Австралии им с женой предложили много имен для ребенка. Только между нами, я подозреваю, что отбор прошли Кайли и Шейн", – с улыбкой рассказал принц Чарльз.